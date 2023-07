Las Cosas de la Política | Indiciado...

indiciado, da Pen. y Proc.; Pan. Sospechoso de haber cometido un delito.

Persona de la que se sospecha que es el autor de un delito, pero que no ha sido notificado por la autoridad competente, de que es el acusado de un proceso penal.

En el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, todos, empezando por él, son transgresores de la ley, no respetan la Constitución y las leyes que de ella emanan, toda norma o ley carece de validez para la oligarquía Política de MORENA y su líder, AMLO ha hecho su carrera política al margen de la ley, en la impunidad, por eso su actuar soberbio y cómplice de todo aquello que represente criminalidad en todo contexto (narco, corrupción, robo a la nación, etc, etc.), para quien ha vivido en la impunidad, la Ley no existe y lo remarcó con "no me vengan con que la ley es la ley".

A López Obrador vivir pisoteando la ley le ha resultado y redituado tanto política como económicamente y podrá presumir haber vivido con 200 pesos en la cartera (diría la conseja popular se le acusa de corrupto y ladrón no de... tarugo), pero corrupto al fin ha sabido tender complicidades desde lo familiar, las amistades cercanas y con el crimen organizado, cuánto dinero le habrá generado la toma de pozos petroleros, el chantaje político y ahora los programas sociales y la cartera ilimitada de las finanzas públicas.

Si hablamos de respeto a la democracia, Andrés Manuel es el que día tras día y cada mañanera actúa ilegalmente y pisotea la ley electoral y a pesar de esto lo niega se victimiza e insiste en desaparecer al INE aún cuando la actual presidenta de dicho Instituto es su afín y actúa como su incondicional, sí, me refiero a Guadalupe Tadeii, quien decidirá en este proceso y la elección del 2024 cuál será su papel en la historia democrática de México, su participación en la defensa de la democracia o la negación de la misma por el autoritarismo de quien de asume como su jefe y que la obliga negarla.

Podemos hacer una larga lista de acciones ilegales y fuera de la ley por parte del oligarca mayor de MORENA, sí, López Obrador es el jefe absoluto de su movimiento, su esquema corruptor lo hace tener adeptos incondicionales, a unos los compra con cargos políticos, otros led abre las arcas del erario y a todos led garantiza impunidad, otros son seducidos con la dádiva económica de los programas sociales y a ellos los amenaza con la pérdida del beneficio económico si no están a su favor, otro ejemplo del efecto corruptor lo son las fuerzas armadas.

Adelanto el proceso electoral, nombrando a "sus corcholatas", ironía del "tapado" del pasado y él las destapa, al final de cuentas será lo qué "diga su dedito", dentro de su juego y a manera de burla para la oposición, busco a quien consideró sería ejemplo de debilidad de crecimiento en la oposición, quiso aprovechar la polémica del derecho de réplica que exigía Xóchitl Gálvez y en la ligereza de las palabras terminó poniéndola en la jugada y dándole aire a una oposición que aparentemente esta adormilada, muy a su estilo creo un debate que pensaba sería división entre opositores y solo ha logrado opacar y dejar sin foro a sus (su) favoritos (a), en un desliz, AMLO volvió a violar la ley al filtrar datos privados y de secrecía legal de Xóchitl Gálvez y la señora X que le ha rebatido todo, ahora presentó una denuncia ante la FGR en contra del ciudadano y presidente Andrés Manuel López Obrador.

Xóchitl ha transitado en el debate y la confrontación política con López Obrador tanto por los medios de comunicación como por la vía legal, ganó un amparo por el reclamo de derecho de réplica, presento queja ante el INE y la presentada ante la FGR, ponen en juego el respeto a la ley, hay riesgos, más allá del ámbito político y las leyes, hay que cuidar lo personal y no nada más de Gálvez Ruiz, sino de todos los que aspiren ser candidatos s cualquier encargo popular, cuando vemos que ya el crimen organizado ejerce el derecho de palomeo y de manejo electoral, queda claro que para el proceso electoral 2024 el jefe de campaña Andrés Manuel López Obrador ya es y terminará como... INDICIADO.

PD. A quien ha usado la ley y la cárcel como método de revancha, venganza, amenaza y cohecho político, ahí tienen el ejemplo de Rosario Robles, debe de preocuparle terminar en la cárcel misma y no precisamente como perseguido o preso político, sino como criminal confesó.