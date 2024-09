Las Cosas de la Política / ¿Independencia o Dependencia?...

Este 15 de septiembre del 2024 vale hacerse la pregunta, ¿celebramos la Independencia o de plano ya festejamos la Dependencia?, sí, así debe ser la pregunta que habremos de hacernos y estar conscientes de que la respuesta puede no ser la que pensamos, tal vez si sea la que merecemos, por haber entregado las plaza al totalitarismo autocrata de una sola persona, quien supo aprovechar los rencores sociales para confrontar a los mexicanos y lograr una venganza personal o parafraseándolo, le otorgaron el poder de mandar "al carajo a las instituciones" y a la República.

Las arengas desde el balcón presidencial en el llamado "grito de independencia", ya nos dan una pronta respuesta de lo que viene, la arenga independiente pasa a ser hueca, ante los "mueras", la actitud, la mueca de triunfo y burla ya marcan el destino de México, podemos decir que la República ya está en agonía y viene la puntilla mortal, del grito independiente de Miguel Hidalgo a la cara del nuevo "máximato" de Andrés Manuel López Obrador, el festejo y las Loas del populo que corearán los vivas y las porras al monarca que no presidente de México, ya logró su proyecto, ya destruyó e hizo escarnio de adversarios y opositores, ya consumó su venganza, no dejará de seguir siendo pendenciero y arrogante.

Logró la reelección a través de Claudia Sheinbaum, será las que este en la oficina presidencial, el mando y destino del gobierno seguirá en manos de López Obrador, sobre la cabeza de Claudia siempre estará la guillotina de la revocación de mandato, Andrés Manuel tiene el poder absoluto y lo seguirá ejerciendo (solo que el destino de la vida decida lo contrario) y al paso que van las cosas ya piensa heredar ese poder sobre Sheinbaum dándole el mando sobre el Jr. Andy y su clan.

Asi se inicia una nueva etapa del México que permitimos elegir (unos por elección, una gran mayoría por no saber ser oposición), el "no somos iguales" es una ironía, cuando vemos la gran corrupción y la destrucción de muchos de los servicios y programas sociales, ¿ejemplo? ahí tenemos el sistema de salud y su "DINAMARCA", los fantasmas de las víctimas de la pandemia deben ser un recuerdo permanente de la actitud criminal del "no pasa nada" y la burla del" detente ", todo es hecho, todo esta dicho, todo para él es fantasía, para muchos pasará a ser tragedia y aún así lo celebran en la plaza pública al grito de" viva el rey ", aunque lo disfracen de" VIVA MÉXICO ", y bueno habremos de preguntarnos que celebramos este 15 de Septiembre del 2024... ¿Independencia o Dependencia?

PD. La historia de México, habla de independencia y revolución, de evolución y tristemente nuestra realidad tiene todo para entrar en el retroceso.