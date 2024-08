Las Cosas de la Política | Ignorante Funcional...

Cuando la ignorancia conviene y es funcional al poder de turno, la ignorancia se utiliza de pretexto para evadir respuestas y ocultar verdades. Ejemplos de lo que es un ignorante funcional sobran en política, y las frases son simples, "no sé, no estaba enterado y vamos a pedir información", esto en el presente sexenio es parte de una sociopatía política a nivel epidémico de quienes comparten el poder de un autócrata con sueños mesiánicos.

La "entrega-detención-traición o extracción" del Mayo Zambada es el ejemplo vivo de quien utiliza como pretexto el ser un ignorante funcional, ¿ejemplo? Falta información sobre captura de “El Mayo” e hijo de “El Chapo”: AMLO, dando a entender que él no sabe nada, que no fue enterado y manda de paso el mensaje de "yo no fui, no estoy enterado, no sé, no me informaron, lo ignoro y lo que se nos ocurra de pretexto evasivo y de justificación ante quienes se presumen son sus" socios y benefactores personales”, y también operadores electorales actuando como un partido paralelo en alianza, definiendo candidatos bajo el amparo de MORENA y con la complacencia y anuencia del propio López Obrador.

La sociopatía de Andrés Manuel López Obrador ha arrastrado a sus seguidores a la constante confrontación social, la política ha sido su esquema permanente para lograr sus "venganzas personales", todo lo ha quedado como anillo al dedo, sobre todo la complicidad con la criminalidad, la excesiva, permisiva y promovida corrupción, el Sociópata de AMLO festeja y se regocija con los casi 200 mil muertos por la violencia y es culpable directo de la muerte de cerca del millón de fallecidos por el mal manejo de la pandemia del Covid-19, pero lo niega con la auto victimización permanente, la aparente ignorancia de las cosas es parte de su esencia criminal.

Ser reiterativo en repetir su negación, sería ser parte de su complicidad y hasta de su justificación, hay una cosa cierta "todos somos culpables" de lo que ha hecho, unos por elegirlo y seguir a pie juntillas su dogmatismo político, otros por no ser una fuerza opositora que lo haya parado en su decisión de destruir al país y ser hasta pasivos en la normalización de su destructivo actuar y sobre todo de la permanencia de su esencia tras el gobierno que viene y del cual se percibe Claudia Sheinbaum será una especie de títere a manos de López Obrador, ella también ya da visos de sumisión a su mesías y a su cofradía.

Habrá que reconocerle su perverso manejo político, él ya pasó a la historia, a la suya y a la que será su verdadera calificación, su fracaso es "su" triunfo, Andrés Manuel, encarna al "Tío Lolo" y ha logrado que una gran comunidad de la sociedad en México sea parte de la... IGNORANCIA FUNCIONAL.

PD. Si la sociedad mexicana no reacciona, habremos de perder libertades, esencia y hasta origen, ya nos cambiaron, ahora debemos cambiar y eso se logra, solo con la lucha social y con la democracia como meta política, se debe evitar vender la dignidad por el falso "BIENESTAR de una dádiva.