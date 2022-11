Las Cosas de la Política | ¿Humanismo Mexicano?...

La Política a la mexicana es singular, también irónica, rural y silvestre, llena de ocurrencias y hasta de mucha devoción, del político sombrerudo al refinado, del locuaz al bien hablado, sus frases y sus dichos son joyas de lo que son su realidad, sus slogans también y los nombres de sus proyectos personales (ellos le anteponen "nación") son parte de su sueño y hasta marca propia de lo que pasan a ser sus errores.

Del "defender el peso como un perro" de López Portillo al "Humanismo Mexicano" de López Obrador, son ejemplos de la equivocación en el significado real de la arenga y bautizo de un proyecto personal de gobierno, cada frase tiene su contexto, uno económico y el Andrés Manuel dentro de su fantasía utópica, hablar de Humanismo es hablar en parte del bien común meta ideal de la Política y anhelo social globalizado.

Y como hablar del "Humanismo Mexicano" cuando la realidad de la frase se puede definir desde la falta de medicamentos o quimios para menores de edad, la cancelación del Seguro popular y el fracaso del INSABI, mal manejo de la Pandemia y el programa de vacunación, cerrar las estancias infantiles, estos son algunos ejemplos del espectro social que requiere políticas públicas que generen garantía de atención a la sociedad, si hablamos de lo económico podemos hablar de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, extinción de fideicomisos y el gasto (saqueo) de fondos de ahorro y si nos vamos a las obras distintivas de AMLO el sobrecosto de sus tres sueños y fijación son ejemplo de mala planeación y presunción de corrupción (por cierto ya evidente), de beneficios y buena operación, mejor ni hablamos y podemos poner el ejemplo del AIFA.

Hablar de Humanismo en el país que tiene una gran cifra de crímenes violentos, desaparecidos, masacres , de poderío del Narco, de los feminicidios (podrán hablar del pasado o gobiernos anteriores) con datos y cifras que ya les corresponden aunque aleguen "otros datos", la cruda realidad los atropella y los evidencia como fracasados.

Sus programas clientelares han fracasado, regalan dinero sin claridad y sin ser auditados, dan cifras y nadie comprueba que los beneficiarios reciban el dinero o existan físicamente, se ha generado más pobreza, la opacidad en el manejo de la economía, solo ha demostrado que la corrupción no tan sólo ha no ha disminuido, si no que ha aumentado en estos cuatro años, el cinismo de la negación por medio del "pañuelo blanco, se vuelve burla permanente. Ejemplos del mal manejo sobran y están documentados, presumían el " juntos haremos historia " y la historia ya los juzga, Andrés Manuel López ya fracasó y ante la evidencia de ello, sólo nos queda preguntar... ¿Humanismo Mexicano?

PD. El Humanismo Mexicano según López Obrador esta sostenido por corrupción, misoginia, confrontación, complicidades con el crimen organizado y una gran locura política que parece ser ya personal, emocional y referente de este gobierno y de Andrés Manuel.