Las Cosas de la Política | Fuera de lugar...

El fuera de lugar es una frase que da al árbitro de fútbol la oportunidad de señalar una jugada anticipada y fuera de las reglas establecidas para el juego del balompie, esta regla aplica en el reciente vídeo de tres futbolistas que aparentemente dan su apoyo político al secretario de gobernación y "hermano" Adán Augusto, parece ser que la tarjeta amarilla que les sacaron en redes sociales los hizo recular y a la par que el mencionado negaron el apoyo como tal y se dijeron "chamaqueados" y el otro simplemente aplicó la del tío Lolo.

Asi se justifica el fuera de juego en el que políticamente incurrieron, aunque en las cosas de la política según el evangelio de Andrés Manuel López Obrador, todo se vale, todo se puede, él es el dueño del balón, son sus reglas y suyo el arbitraje, la tarjeta roja o el penalti siempre será para el adversario, así que al final de cuentas el no pierde, gana, empata o pospone el juego y aplica el VAR a su óptica única y totalitaria.

Hay otra definición del fuera de lugar que aplica a la política y a los políticos y es : Locución adjetiva. Inapropiado, inoportuno, especialmente si se trata de algo descortés u ofensivo. Dicho del habla: Argumento desacertado o no correspondiente al contexto de una discusión o conversación. Y nos referimos al cinismo político en el que incurren los que se sienten protegidos por la impunidad que otorga AMLO.

Asi tenemos que él califica o descalifica de acuerdo a su propia definición y conveniencia de las cosas, es su cancha, su equipo y hasta ahorita se juega con su balón, su porra es bien pagada y controla la entrada al estadio, anula los autogoles y no acepta las faltas de sus jugadores no hay juego limpio, es más no acepta el juego, mucho menos las derrotas (las cuales ya se acumulan) siempre justifica y culpa a externos, su equipo es llanero y en la rudeza no hay limpieza, se roba la pelota y esconde los resultados.

Su realidad no acepta la competencia, no hay competencia , todo es bajo sus reglas, no hay juego limpio, no acepta árbitro, ni reglas, mucho menos permite el acceso a la afición contraria, trata de jugar a puerta cerrada, total para él y su equipo todo es ganar a como de lugar aunque siempre estén... Fuera de lugar.