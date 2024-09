Las Cosas de la Política / Es Pejismo...

México ha vivido los últimos seis años en un espejismo, espejismo creado desde la imaginación y la maquinación permanente de López Obrador, solo él ve lo que quiere ver y hace que "sus seguidores" vean lo mismo, la ilusión óptica es enfermiza, "su país" es diferente al país en el que se vive, hay seguidores muchos, hay desertores y decepcionados, habrá muchos o más bien todos los cuales serán perjudicados, total ya preparó a quien echarle la culpa y de paso hasta la posibilidad del regreso o la heredad directa, hay que llamar las cosas por su nombre y reconocer que Andrés Manuel, logró el es Pejismo, si así de simple se denomina su ideología.

AMLO estableció su utopía, creo su México, cambió las promesas y compromisos por espejitos del "BIENESTAR", estableció su propia moneda de cambio, estableció la corrupción como cultura política, la mentira como norma y culpar al pasado como excusa distractora de su fracaso, sí, Andrés Manuel López Obrador fracasó, las sumas y las restas de su gobierno así lo demuestran, quienes difieren, pueden tener la razón y la fortaleza de la dádiva o los beneficios de la corrupción y la impunidad, claro todo esto bajo el manto de la confrontación social y política, el nerón que quema y destruye instituciones y personas, baja el pulgar en su "circo tabasqueño" y crucifica a todo opositor, utiliza la infamia y la difamación para llevarlos a la cruz.

El tiempo se le acaba y aún tiene venganzas en el alma, a escasos días del término de su mandato, manda el mensaje del "aquí estaré, no iré y mandaré", seguro de tiene a la mano la sumisión de Claudia, él la puso, él la manda, él decide y seguirá decidiendo, no saldrá de Palacio Nacional, aunque ya no viva ahí, no será sombra, ni ausencia, será presencia, dará órdenes y mandará, el discurso y el guión político seguirán siendo de él, al fin mesías, la obediencia de Sheinbaum Pardo será permanente, la firma final será de él, ella solo tendrá el sello, ela solo reafirmará que todo es simplemente es Pejismo.

¿Qué le depara a México el cambio sexenal?, puede o ser halagüeño en lo económico, puede haber inestabilidad o hasta ingobernabilidad (en que medida y gravedad dependerá de la sociedad mexicana), no, no es pesimismo, es una abierta posibilidad, hay muchos ejemplos de lo que puede suceder en México, unos para bien otros para mal, el espejismo del BIENESTAR, no es más que un eslogan político y una forma de comprar de manera económica la dignidad personal y político electoral de muchos, vivir de la dádiva es vivir parasitariamente, es perder el derecho a disentir y simplemente tienen que obedecer.

Acabar con la democracia y la libertad de elegir o de expresar posturas políticas, ya es prácticamente un hecho, por otro lado se ha establecido el derecho del narco a ser poder paralelo, complicidad e impunidad compartida, tenemos narco gobiernos estatales y municipales, tenemos un narco Estado, se ha normalizado esta dicotomía, la lucha intestina entré los grupos criminales es parte de la realidad permitida, las fuerzas armadas y policiales son meros espectadores, el ejército nada en la corrupción de los altos mandos quienes tienen ya establecida su oligarquía, los "nuevos ricos y poderosos" carecen de "fuerza moral" tal cual, también son parte de la familia del poder y la corrupción son parte total y partícipes del... Es Pejismo

PD. Falta muy poco para ver la realidad que rompa la burbuja de la utopía AMLO, y también para ver a una Claudia sumisa y omisa, esperemos que reaccione y sea presidenta y no mera figura de obediencia.