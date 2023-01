Las Cosas de la Política | ¡Es el metro estúpido...!

En 1992 durante el proceso electoral de los Estados Unidos se hizo famosa la frase que pasó a ser slogan de campaña, frase que por cierto fue decisiva en el triunfo de Bill Clinton (the economy, stupid), pues el tema económico era lo más importante en la preocupación social de los norteamericanos, hoy podemos adaptarla a lo que ya pasa a ser el gran estigma de Claudia Sheinbaum y su aspiración presidencial y algo que ni comprende Andrés Manuel López Obrador en su postura de imponerla como su sucesora, sin importar los demás aspirantes, total él es el Estado y el gran elector.

Tras el derrumbe de la linea 12 del metro y sus 26 muertos e innumerables heridos, se han venido suscitando en forma escalonada una serie de "incidentes" que no accidentes por causas varias, pero, con el común denominador de la falta de mantenimiento y el recorte presupuestal que lo origina, desde el incendio del área externa de control, las fallas constantes en trenes y vagones, la mala operación de las estaciones y sus instalaciones, queda claro que hay responsabilidades, pueden hablar de gobiernos pasados, pero no pueden olvidar que ellos han sido gobierno desde hace muchos años y el propio López Obrador es parte de ese pasado que hoy tratan de negar y borrar por el cambio de color y nomenclatura en el partido político en el que ahora son gobierno, ¿o no?

Las responsabilidades sobre el abandono y mala administración en operación y hasta construcción del metro son varias, incluye a quien estan actualmente en otros encargos y me refiero a Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, sus directores, gerentes de mantenimiento y actualmente la responsabilidad directa por comisión, omisión y hasta por encubrimiento (se protegió a la directora en el desplome de la línea 12) es Claudia Sheinbaum, aunque se diga lo contrario y se victimice o tenga la bendición protectora de AMLO.

El choque de vagones (accidente o incidente) de este sábado 7 agarró a Sheinbaum en camino a Morelia Michoacán, en una mas de sus giras de proselitismo electoral con miras al proceso del 2024, giras a todas luces ilegales electoralmente hablando, esto aunque ahora las disfracen de eventos a invitación para conferencias magistrales con el irónico título "Políticas Exitosas de Gobierno” en la cual habla de sus "logros " en la administración de la CDMX, proselitismo que encuadra de manera poco clara en cuanto a los gastos de dichas actividades, de donde sale el dinero para giras, bardas, espectaculares y demás propaganda electoral (porque lo es, tal cual).

Falta todavía el tramo de los desencuentros, de la camorra, del debate, de las etapas del destape, del proceso legal de las elecciones, queda claro que hay mucho que criticar y atacar y ni nada más de los opositores, si no de los adversarios al interior de MORENA, de entrada al parecer los incidentes del metro pasan a ser tema político, a pesar de que aquellos que fueron (lo son) expertos en politizar todo evento que involucrará al gobierno, ahora que son gobierno reclaman que no sea tema político, al parecer desde el propio Andrés Manuel López Obrador y sus camarilla, MORENA y sus representantes en el congreso y el senado no entienden que al final de cuentas el tema y el talón de Aquíles... ¡Es el Metro Estúpido!