Las Cosas de la Política | El otoño del patriarca...

No me refiero a la novela de García Márquez, aunque en el México utópico de Andrés Manuel López Obrador hoy hay similitudes, en la forma el que el dictador y AMLO ejercen el poder, él quiere eternizar su cuarta transformación, el personaje vive más de cien años, en México y particularmente en Palacio Nacional están preocupados por su salud, él se preocupa y reconoce que ya le queda poco tiempo y que no logrará el cambio que se propone, parece ser que al igual que en la novela ya empieza a sentir la soledad del fin de los tiempos políticos.

Andrés Manuel quiere ser tomado en cuenta como patriarca y actúa como dictador, su dicotomía lo pone a divagar y a ser totalitario, ya el lector que desee leer a García Márquez hará su propio análisis desde la óptica política que tenga y decidirá si hay o no similitudes entre el dictador de la novela y López Obrador, los dos son personajes de novela, los dos están viviendo el otoño de la vida y de la política. El dictador siempre termina "más solo que nunca", y no nada más en la novela, así han terminado muchos dictadores.

México paso de la llamada "dictadura perfecta" mediante la continuidad de un partido político (PRI) al proceso de alternancia y cercanía de una cuasi democracia, a un presidente que quiere ser y actuar como un dictador, quiere forjar y forzar su propia historia, conforme se acerca el final de su mandato, se vuelve más rencoroso, más confrontador, revoltoso y mentiroso, tratará de perpetuarse, tal vez ya no le alcance el tiempo (ya lo reconoce), nunca aceptará que se equivocó y menos que ha fracasado, aunque cambie de opinión, no corrige, por el contrario, se vuelve más totalitario y colérico en su toma de decisiones.

Ya se empezará a sentir la soledad otoñal, desde los sótanos hasta los grandes salones de Palacio, se notará el enfrentamiento y la rebelión en la granja y como ejemplo tenemos el mensaje de Guadiana a López Obrador, los pleitos trascenderán los muros y serán cada vez más públicos, los "favoritos" se transforman y se rebelan, la traición ya se asoma y se fortalece eso es ya la confirmación de... El otoño del Patriarca.