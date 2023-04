Las Cosas de la Política | El Oropel del General

"¿Cuál es el problema?'".Así la defensa que hizo Andrés Manuel López Obrador de los viajes y el excesivo gasto de los mismos por parte del General Luis Cresencio Sandoval, defensa que de paso confirmó que es verdad lo que se dice en cuánto al dispendio económico del dinero público destinado a la secretario de la Defensa, así se firmó el salvo conducto a la presunción de corrupción y malos manejos de los recursos públicos otorgados a la Sedena.

Queda claro que Andrés Manuel López Obrador tiene bien definido como corromper y permitir la corrupción del Ejército, al otorgarle el poder económico y al menguar su capacidad militar, al otorgarle responsabilidades diferentes le quita capacidad de operación militar y si hay errores tiene a la mano a culpables; el comprar lealtades por la vía corruptora del dinero y poder más allá de su esencia de creación, debilita al Ejército y corrompe a los mandos, y el ejemplo y el resultado de lo que se hizo público en el actuar del General Secretario; hay otros ejemplos de corrupción tanto en las obras del AIFA como en otras responsabilidades por encargo presidencial.

También se ha generado e incrementado la rivalidad con la Marina. El entorno de desconfianza mutua entre los integrantes de las fuerzas armadas es muy notorio y va más allá del sentimiento del orgullo y la clasificación de armas. Se ha permitido la falta de respeto a lo que representan bajo el lema de "abrazos, no balazos"; hemos sido mudos testigos de como a la tropa la han denigrado, vilipendiado y agredido por parte del crimen organizado. Ejemplos sobran; también han caído mandos, su capacidad de reacción ha sido contenida de manera que los deja a merced de los criminales y terminarán siendo parte de las complicidades (aunque las hay desde hace tiempo); la omisión será comisión, la imagen se demerita y López Obrador se encarga de resaltar eso.

Hay otro hecho que llama la atención y que debe de ocupar a los altos mandos, ya sean parte o serán víctimas. Me refiero al gran volumen de armamento del Ejército que ya está en poder de criminales y es vendido por alguien o algunos. Dicho armamento es fabricado por Sedena, no tan sólo son armas incautadas, si no que también nuevas y fabricadas en la industria militar, como son los fusiles FX-05, nombrados "Serpiente de fuego". Seguramente hay muchas víctimas mortales por estas armas y también ya habrá militares entre las víctimas y ese robo a la nación se convierte en traición a la tropa y ganancias a la corrupción de algunos militares.

El debate de la corrupción es mínimo; se debe de tomar en cuenta el efecto corruptor que está empoderando y generando una oligarquía militar que será muy difícil controlar y que podría actuar en contra de los ciudadanos, podrá dejar de actuar y hasta garantizar la impunidad criminal y ser un factor de imposición política, sin olvidar la latente intención de tomar el poder central de país de facto y por la fuerza. Todas estas lecturas son posibilidades de que este escenario sea real en un futuro. De entrada el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas lo sabe y lo promueve, al dar protección y promoción al Secretario de la Defensa en lo que podemos nombrar... El Oropel del General.