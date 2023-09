Las Cosas de la Política | Democracia o Dedocracia...

"CRACIA"

Elemento sufijal de origen griego que entra en la formación de nombres femeninos con el significado de ‘autoridad’, ‘dominio’, ‘gobierno’.

"democracia, aristocracia, talasocracia, plutocracia"

Ahora que todos (sobretodo los Lópezobradoristas) creen estar dentro de la burbuja de la meritocracia y otros buscan romperla o de plano entrar en ella, hablemos de los términos de la cracia, esto a pesar de que estamos en una autocracia dirigida por quien dice ser el Estado y dirige a su manera lo que el considera es la "su democracia" la cual es muy simple bajo la premisa de lo que "diga mi dedito".

Presume ser el instaurador de una ococracia con su populismo ramplón que ha terminado en ser un referente de su corrupción desmedida, ejemplos sobran y la lista la encabezan dus hijos, hermanos y familiares directos, sumándose muchos cómplices de los desfalcos y la obediencia sumisa que da beneficios económicos desmedidos, ha generado poder económico y político dentro de una parte de la cúpula militar como si con eso fuera a garantizar impunidad y protección. Así ya estableció la oligarquía militar tal cual.

Otra cracia que va aparejada y hasta fomentada por el actual gobierno (tal vez no promovida de origen pero si protegida y tolerada con impunidad) es la narcocracia, esa que pone candidatos, gobiernos municipales y estatales, diputaciones y hasta funcionarios, esa que también genera una narco economía que impone precios y aranceles (cobro de piso) todo esto independientemente del poder violento que ejercen lo que generado la numeralía de más de 160 mil homicidios y más de 40 mil desapariciones, impunidad rubricada con el "abrazos, no balazos" que es el lema insigne del pacto de complicidad con la delincuencia organizada.

La Demos (población, el pueblo pues), vive ya sometido por el manejo perverso de la confrontación del populismo que promueve una lucha de clases al interés de Andrés Manuel López Obrador, él cree que con dádivas disfrazadas de programas sociales tiene clientela electoral segura y sometida y que con esto bastará para preservar y mantener su proyecto, pero el exceso en corrupción y la falta de seguridad social (salud, medicamentos) y pública, así como pasar a la historia como reformador, cuando al final su destino será su frase premonitoria y muy propia para él, terminará en el basurero de la historia.

Dentro del terreno electoral y en vísperas de la definición de candidatos (ya hay una de la oposición) habremos de ver a un jefe de campaña y de cuarto de guerra permanente, la gobernanza no es lo suyo, el autoritarismo político sí, lo demás carece de su interés al más puro estilo de "al carajo las instituciones al final de cuentas" no me vengan con que la ley es la ley ". Aquí cabe la frase de Xóchitl Gálvez que es un grito y deseo de muchos :“Vamos a construir el México que soñamos y merecemos. Acabemos con la autocracia, la polarización y abracemos la democracia y la reconciliación. Es el tiempo de México, es ahora o nunca.”

Falta tiempo para la elección del 2024, muchas cosas pueden pasar, muchos escenarios habrá que observar, buscar participar, promover participación, se debe buscar el equilibrio de la reconciliación, evitar la catarsis en redes sociales, eda catarsis que puede dsr como resultado sentir que ya se dijo todo cuando tenemos que manifestar nuestro deseo y reclamo a un mal gobierno o buscar una opción diferente por medio de nuestro voto, eso va a definir nuestro destino, habrá que escoger entre.... Democracia o Dedocracia.

PD. La Dedocracia de López Obrador es la antesala a una dictadura autoritaria, de nosotros depende pararla.