Las Cosas de la Política | Corta memoria...

A los políticos mexicanos les ha sido muy útil el que la gran mayoría de los mexicanos tienen corta memoria y no es porque sean desmemoriados, si no por que normalmente procesan una pequeña cantidad de información la cual generalmente es a conveniencia de su entorno en el que desarrollan sus actividades sociales, económicas, familiares y económicas y de este proceso simplemente escogen el que les genera bienestar o menos temor ante los sucesos diarios, una burbuja que los proteja de lo externo.

Esta es una de las razones por las que muchos viven en la irrealidad, creen las mentiras que les dicen los políticos y gobernantes, el esquema de hacer de una mentira repetida de manera constante se hace verdad ante la corta memoria y esto es lo que le ha dado resultado a Andrés Manuel López Obrador, él es ejemplo de la negación de la historia de quienes lo rodean, esto claro a su conveniencia, sabe la historia de sus funcionarios y la soslaya en algunos casos por complicidad, en otros porque tiene a la mano a quienes desechar y echarles la culpa, esa es su naturaleza, siempre vengativo y victimario, traidor y mal agradecido y no nada más en lo político, si no en lo personal y hasta en lo familiar.

No hay que sorprenderse, era evidente que asi iba a actuar, pero su narrativa es parte de hacer presente la corta memoria en las masas, sus distractores son efectivos, recuerda al pasado para que el presente y la realidad no sea evidencia de su fracaso y sus mentiras o falsas afirmaciones, al final de cuentas todo queda registrado para la historia reciente, esa que ni es pasado, esa que se hace presente, que no esta olvidada y que esta latente, que ha ya quedado en las redes sociales y se recuerda de manera frecuente, que genera debate y confrontación virtual permanente, debate que permite evitar que la corta memoria sea permanente.

Todos trascendemos, para bien o para mal, todos tenemos y somos historia y la\11 historia queda en la memoria y hoy todos escriben la historia a conveniencia, ya sea a través de las plataformas digitales y circula en el espacio del Internet y muy difícilmente se borra o se modifica el ejemplo lo podemos ver en la frase "siempre hay un tuit" o la reproducción automática de noticias o sucesos de interés a través de los algoritmos que reaccionan en automático a las búsquedas de información determinada.

Hablemos del "juntos haremos historia", si lo que es un slogan de campaña, es la realidad que hará que sean juzgados y casos, hechos y cosas que ya son capítulos negros de "su historia" y sobran, enumerarlos es fácil pues están presentes en la memoria y el corazón de muchos ciudadanos, como ejemplo podemos poner a lis padres de niños con cáncer, madres que se quedaron sin estancias infantiles, al desabasto de medicamentos, a la alta criminalidad que ha generado miles de víctimas, a la destrucción de un sistema de salud social y popular, a la corrupción que se dijo ya acabó, esto por mencionar lo social, de lo político y económico también hay muchos ejemplos.

El sometimiento dogmático de su feligresía, también ya sometió al poder Judicial y Legislativo, lo que ya es parte de la historia dictatorial de esta fase que ya es parte histórica actual, la manera de corromper al ejército es también parte de ella, aquí también podemos decir que al final será Lopez Obrador uno de los que terminará en el "basurero de la historia", queda en la responsabilidad de los ciudadanos evitar que al final de cuentas evitar la simpleza de la... Corta memoria.