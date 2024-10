Las Cosas de la Política / Con A de SOBERBIA...

"La soberbia es la máscara de la ignorancia" (anónimo)

En este sexenio que recién inicia la “A” tendrá mucha importancia y no solo por ser la primera letra del abecedario, lo será por la importancia política que ya se le designó, en su toma de posesión Claudia Sheinbaum así lo hizo y de ahí en adelante es presidenta con A y ya es parte del lenguaje político de todos los morenistas, lo significativo de la letra es que cambia la palabra soberbia termina con A y al parecer ya es la norma del comportamiento de todos los integrantes y simpatizantes de MORENA ( por cierto también termina con A), como tantas otras palabras que le dan sentido a la línea política de este sexenio.

Así tenemos que Claudia con A ya ha impuesto la soberbia de la autosuficiencia del número de votos, esa legitimidad que presume y reclama con autoritarismo disfrazado de populismo ramplón, claro que esa actitud y forma de ser y actuar ya es parte de la pandemia morenista y al parecer el paciente cero es Andrés Manuel López Obrador (obligada referencia), él cuál inoculo a todos los que corrompió políticamente con el virus de la soberbia absoluta, así vemos a los miembros del actual gabinete, a los diputados, senadores, gobernadores y gobernadoras, y por ende la nomenclatura actual del partido Movimiento de regeneración Nacional o ¿alguien lo duda?, solo baste ver el actuar de Andrés López Beltrán (Andy para los socios en la corrupción y los negocios).

Dicen que el poder corrompe y enloquece a las personas, y la soberbia es parte de la locura que se adquiere con el poder, ejemplos sobran, se ve en Gobernadores como Durazo, senadores como Noroña, también podemos mencionar a Ricardo Monreal, son muchos los ejemplos y también los hay en lo municipal como lo seria Abelina López Rodríguez en Acapulco, ex Gobernadores como Cuauhtémoc Blanco o Jaime Bonilla, claro que también podemos poner en la lista a Félix Salgado Macedonio, la A también se encuentra en la palabra IMPUNIDAD y esa la promueven y usan diariamente en su actuar como políticos, gobernantes y como personas.

José de San Martín acuño una frase que va muy bien con la realidad del presente sexenio de la A: "La Soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder", claro que la referencia les queda a muchos y muchas, el exceso del abuso de poder genera autoritarismo y convierte en dictadores a quienes lo ejercen sin tener oposición alguna, atropellan, destruyen y viven en la constante venganza, ejerciendo lo que debería ser una responsabilidad pasa a ser un mero acto demencial de gobernar, que no de establecer una gobernanza con gobernabilidad social, me refiero gobernabilidad como tal, no a la opresión social dictatorial por la vía de la amenaza, la nota militar o la compra indigna de las conciencias.

Sé pueden poner muchos ejemplos, muchos nombres, muchas ocasiones, muchas órdenes, se puede vivir entre el desacato y la soberbia, entre la libertad personal y social y el autoritarismo de una dictadura, se hace necesario lograr que la madurez política no haga obtener la virtud de la humildad, por lo pronto debemos evitar que lo que ahora es un concepto y norma política se logre controlar, evitar y me refiero todo manejo político, social y económico debemos evitar que México se conducido de manera errática y desastrosa como se le pretende hacer... Con A de SOBERBIA.

PD. Pueden estar de acuerdo o no, pero hoy todos en el gobierno y su partido actúan con SOBERBIA y la oposición simplemente, agachona, miedosa, sumisa, minimizada y castrada, ¿o no?