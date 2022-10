Las Cosas de la Política | Ahora no hay...

Andrés Manuel López Obrador se asume como varios referentes de la Historia, Madero, Juárez y hasta líder religioso, claro que quiere emular a Porfirio Díaz y él mismo se pone apodos, todo esto como parte de su folclor personal y ocurrencias distractoras, pone canciones, se burla de las masacres e insiste en disfrazarse de paladín, cómico y hasta payaso del circo de tres pistas de su mañanera. Estrategias que le han dado resultado, distrae con el "chisme y la insidia de lavadero", en Guerrero pasó de presidente a un personaje de Héctor Suárez me refiero al "no hay, no hay" quien hacía muy buena referencia a parodias políticas en su momento.

"No hay medicamentos" grito a viva voz un maestro de la montaña de Guerrero interrumpiendo el discurso de Andrés Manuel López Obrador, haciéndolo reconocer el desabasto y la falta de medicinas, "no hay pero va a haber”, reconoció, en cuatro años ha prometido más de una vez que habrá solución a la falta de medicamentos, hasta se comprometió a cambiarse el nombre y parece ser que asi será y de entrada se le va a conocer como el" no hay, no hay ".

Y si efectivamente" no hay y ni va haber ", no me refiero a las medicinas, me refiero a la seguridad, al crecimiento económico, también a Dos Bocas, el tren Maya y por supuesto al funcionamiento del AIFA, no hay combate a la corrupción ya que cada vez es más evidente, aunque la quieran sepultar en ka opacidad, no hay respeto por la Constitución, ni por la división de poderes, no hay desarrollo y mycho menos gobernanza, lo que hay es sumisión ante el narco y el crimen organizado, hay complicidades, hay omisiones y un gran fracaso.

El "ahora no hay" es la respuesta a toda acción y compromiso de AMLO, ahora no hay refinería, ahora no hay tren Maya y ahora no hay operaciones reales en el AIFA para todo la excusa es el cabalístico tiempo , ahora no hay claridad y honestidad en las cuentas y resultados de gobierno, ahora no hay seguridad, ahora no hay economía sana, ahora no hay resultados en obras y programas tangibles de gobierno, ahora no hay honestidad y mucho menos capacidad, el "va a haber" es mera retórica, de quien usa la mentira como norma de vida personal y política.

Habrá frases, poses, promesas, compromisos y muchas mentiras, al final de cuentas él se mueve con "sus datos", seguirá la opacidad, la corrupción y sobretodo la soberbia de su campaña electoral permanente, siempre tendrá a la mano quien le hable de lo que quiere oír, siempre estará la lisonja de sus "beneficiarios", la corrupción será su sombra permanente, para el "no hay, hay de López Obrador, será cada vez mas fácil esconder su fracaso von la simple frase... Ahora no hay.

PD. Ahora no hay, ni habrá, ya se justifica anticipadamente con el" no alcanza el tiempo " y gobierna con la justificación del pasado, sin asumir su responsabilidad y culpabilidad del presente, total es un clon del" no hay, no hay " de Héctor Suárez.