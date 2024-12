Las Cosas de la Política / A Trumpadas...

El inicio del gobierno de Claudia (con A) a resultado ser algo atropellado y con tintes pendencieros, muy echada pa delante y con el autoritarismo de la soberbia del del sello propio de AMLO, así que inicio buscando camorra y haciendo mofa del poder absoluto que cree tener (el que lo tieney manda no ha salido de palacio, aunque dice vive bien resguardado en Palenque), tal cual como lo hacía su jefe la presidentA Sheinbaum dice desde su púlpito "a ver quien se atreve a ponerse los guantes, yo, ya los traigo puestos " dispuesta como los chamacos a agarrarse a mamporros y a dimes diretes total ahora es la matona del pueblo.

Sigue con la retórica populistas pone de pretextos al pueblo dando a entender "el pueblo soy YO", está dispuesta a las patadas y listo trompones y a dar descontones, hoy ya trae dos contrincantes para "sus " pleitos, esto en el plano internacional y sin brincar el charco ya se agarró a las indirectas con Trudeau y con Trump, alguien en su esquina debería aconsejarle qué con los vecinos uno no se pelea y menos si son los cercanos, pero bueno, soberbia mata prudencia, su manager López Obrador la mandará a pelear con Trump, ya que a él le conviene quitarse el estigma del KO (doblada) qué le propino Donald Trump en su momento y además lo presumió y se lo restregó hasta el cansancio.

El pretexto de la defensa de la soberanía es bueno como marketing político, el problema es que no es una pelea de barrio si no de un cuadrilátero internacional y hasta el momento los rounds de sombra no nos dejan bien parados por lo que respecta al tema económico, aunque Claudia ya mandó el mensaje conciliador en el tema de la migración y en lo del comercio con los chinos, el debate es de la ligereza de las palabras impensadas, las bravatas pueden ser cobradas en el cuadrilátero y las apuestas muy altas sin posibilidad de quiniela ganadora o se haga la "chica " puede haber "invasión blanda " de aficionados al box y no precisamente para ver la pelea desde ringo side, si no en las calles , podrá empezar a utilizar el término de "golpe de Estado ", pero el temor de lo que puede pasar ya lo externo el "camarada Noroña ", tienen miedo a terminar en la cárcel de perder la pelea y no nada más en contra de Trump.

Mientras se llega la pelea estelar Sheinbaum Pardo debe hacer mucho entrenamiento y rounds de sobra, no nada más desde su mañanera, debe de mandar el mensaje de que es buena fajadora y empezar a dar la batalla en contra del flagelo de la criminalidad, el corregir Sinaloa será un buen mensaje de poder y no nada más para los mexicanos, también para la "quinta chingada " y listo grupos político y criminales, "correr" a Rocha Moya la fortalecerá a ella y a su partido, la operación enjambre puede ser un buen momento para iniciar a aplicarlo en todo el territorio nacional, se notará de inmediato que políticos, presidentes municipales y gobernadores se empezaran a alinear y diputados y senadores le empezarán a hacer caso, en este contexto puede recibir asesoriay apoyo de varios países y no nada más de los vecinos del norte.

La "A" debe de tener la cabeza fría, la porra puede ser estridente, pero que recuerde que todos son proclives a gritar y celebrar el "ganamos y ante la derrota solo hay "perdió ", en su esquina deben de apoyarla, no mal aconsejarla, la pelea es dispareja, gobernar México no es solo presumir millones de simpatizantes (votos) es de ganar peleas, ser invicto y conservar el cinturón del campeonato, así que entrenar y sobretodo estar consciente de que no tan solo es presidentA, también representa la obligación de un buen gobierno, esto no es un pleito callejero, está es una verdadera pelea y los adversarios son muchos, no nada más es ponerse a pelear...A las Trumpadas.