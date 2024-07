Las Cosas de la Política | A la chingada...

AMLO a Trump: "No me ande mandando a la ´Chingada´ antes de tiempo".

Esta declaración tiene diferentes connotaciones, petición, súplica o ironía, frase común en el vocabulario de Andrés Manuel López Obrador, connotación política o mera retórica, tal vez deseo interno de irse (aunque diga que es su finca) así reconocer que a pesar de todo no se siente satisfecho con su actuación y los resultados, eso a pesar de su gran narcisismo y ego personal, referencia engañosa en lo político, "si no gano, me voy a la chingada", dicho varias veces con un falso compromiso de cumplir su palabra.

Y bueno la frase es un "mexicanismo popular", así tenemos que su uso es permanente dentro de la sociedad, se usa lo mismo para decir sobre un estado de ánimo, desear que alguien se vaya o mandarlo, irse o de plano hablar de trabajo, situación personal y otras formas de la expresión, hasta en política y entre políticos se usa, coloquial y hasta de enojo y deseo personal en contra de un adversario.

Referirse a AMLO es obligado por ser él quien ha usado de manera frecuente el término "la chingada", las connotaciones políticas pasan a ser tomadas en cuenta, ya sea que la diga y la use frecuentemente como estilo que busca empatía o deseo interno de terminar su carrera política en su finca, de hecho él lo ha dicho de su retiro a la "chingada, lo ha expresado últimamente de manera frecuente, unas veces textualmente otras mera sugerencia, se acerca el fin de su sexenio y su petición hacia Trump toma relevancia, le pide que no lo ande mandando a la chingada antes de tiempo.

La ligereza de las palabras de Andrés Manuel López Obrador, lo ha metido en muchos problemas políticos y muchas de sus frases se le han revertido, claro que siempre lo ha utilizado para autovictimarse, lo que le ha servido para sus arengas y claro para referencia de sus adversarios opositores y hasta de su círculo de seguidores, claro que a "Sotto voce" como todo el política y en el cotilleo social y de café, tal parece ser que ya al final del sexenio muchos ya empezarán a agarrarle la palabra y el deseo de mandarlo a retiro de parte de muchos ya agarra fuerza.

AMLO se refirió a Trump y recibió respuesta por parte de las agencias criminales de Estados Unidos, me refiero a la "detención, entrega, secuestro, extracción" del Mayo Zambada, en el paquete va el Chapo Jr., la realidad de este caso ya se sabrá, el hecho a tomar en cuenta el hecho de que en México nadie sabe, nadie supo y claro "nadie sabe", la interpretación simple es de referencia popular, desconfianza por aquello de las complicidades y hasta revancha, queda claro que la justicia norteamericana, literalmente mando a López Obrador a... La Chingada

PD. Parece ser que ya muchos le tomarán la palabra, entre ellos habrá muchos "leales", muchos adversarios, mucha gente y sobre todo quienes ya buscarán quitarse el sello AMLO de la frente, ¿nombres? Al tiempo, al tiempo