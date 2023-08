Las Cosas de la Política | A codazo limpio

Una de las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador, "su hermano" , al menos así se han expresado su amistad mutua, dio un ejemplo de lo que es ser violento, intolerante y prepotente, me refiero a Adan Augusto, del cual circularon varios videos dándole un codazo a una mujer a la vez que encarándola le hacía furioso reclamo, no tan solo reconoció el hecho sino que además de manera soberbia dijo que no tenía de qué disculparse y se dijo agredido y por eso la violenta respuesta. ¿Misoginia? Eso será calificado por las mujeres. Queda claro que el estilo de intolerancia y violencia es parte de la personalidad y el ADN de los López Hernández.

Pareciera ser que al final de cuentas la contienda de las corcholatas será un final de patadas, arañazos y codazos, aderezado con los dimes y diretes, las acusaciones y el despilfarro económico en excesivo gasto de promoción sobretodo de la casi "ya" elegida por el dedo encuestador.

Al parecer no habrá sorpresas y tal vez algún mini berrinche, aunque en política no hay nada escrito, ya en algunos días más se confirmará lo ya decidido por López Obrador y se entrará a otra etapa: la coptación del voto que cree tener cautivo con las tarjetas del Bienestar y sus similares, los cuales ya consideran compra de votos.

Ya hay competencia de parte de la oposición aglutinada en un frente; dirán que todavía tienen amplio margen, pero las distancias se acortan. Quien resultará elegida por parte de los opositores deberá ser garante de unidad y posibilidad de competencia, sobretodo porque se juega el destino del país y la legitimidad y equilibrio de un gobierno con la integración del Poder Legislativo (senadores y diputados). El frente opositor debe tener la madurez política que le garantice a la sociedad sin filiación política o partidaria, ver reflejado su voto para garantizar el bien común de México.

En septiembre ya se verá quienes serán los contendientes a la Presidencia y de ahí vendrá el primer desencuentro tanto en Morena como en el Frente. Hay muchos espacios para negociar y lograr unidad.

En Morena será impositiva la elección de candidatos; en el Frente será la posibilidad del equilibrio que fortalezca la posibilidad de competencia electoral. Veremos qué pasa, veremos si la ambición termina siendo moderada, si hay política, politiquería o mero chambismo, si hay lealtad o deslealtad, si hay traición o traidor de entrada a esperar que este proceso y el desarrollo de las elecciones del 2024 no se desarrollen ni terminen... A codazo limpio.

PD. También hay que estar atentos al desarrollo del proceso y evitar un albazo que instaure un elección de Estado.