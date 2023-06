La violencia también aniquila el progreso

Mi intención era escribir sobre el novedoso método que anunció el Frente Amplio por México, inédito en la historia de nuestra democracia. En su lugar, quiero presentar mi opinión por los hechos delictivos que la sociedad en Guerrero vive todos los días, en todas las ciudades y pueblos. Por los hechos, es notoria la ineficiencia y la ineficacia de la autoridad, considerada en sus tres ámbitos de competencia (municipal, estatal y federal).

Se que esto invade a todo el país. Pero eso es proclamar “el mal de muchos . . .” Hace algunos años, un general le dijo al nuevo gobernador, a manera de bienvenida: “bienvenido al territorio que todavía controla el Estado mexicano”. Eso fue hace más de veinte años. Hoy, existen territorios, pueblos y ciudades sustraídas a la autoridad legalmente constituida, donde ya no rigen las leyes emanadas de nuestra constitución.

No me canso de repetir que esto afecta directamente a la competitividad (capacidad de atraer inversión nacional o extranjera, retenerla y que se multipliquen las inversiones directas). Porque éstas crean empresas, las cuales generan empleos y éstos producen bienes y servicios (progreso económico). Pero el primordial requisito, “sine qua non”, que exige un inversor es seguridad (jurídica y pública), entre otros. Si la autoridad no es capaz de dar esa seguridad, olvidémonos de cualquier crecimiento y desarrollo económico. No va a ser a golpes de voluntarismo, ni con discursos populistas y demagógicos, ni con asistencialismo y beneficencia.