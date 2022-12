La UNAM entre el plagio y el honor

El “presunto” Plagio de una tesis de la licenciatura en derecho de la “supuesta” autoría de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, ex alumno de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, del cual acusan a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel y a su asesora de tesis en aquel entonces, de nombre Martha Rodríguez, de comprobarse, será un duro golpe para la togada del máximo tribunal del país por tramposa. La UNAM ya se manifestó señalando que hay “un alto nivel de coincidencias "con la tesis que se presentó anteriormente por el autor antes señalado, en el año de 1986, mientras que el de la ministra se presentó en 1987, aunque la togada en su defensa manifiesta que ella empezó a elaborar su trabajo en el año de 1985; o sea, que ella fue la plagiada. Suponiendo sin conceder que así hubiese sido, no se puede pasar por alto el principio jurídico que “primero en tiempo primero en derecho”; esto es, que quien la registró primero fue El C. Edgar Ulises, cuyo título e índice de la tesis es casi el mismo al de la hoy ministra. Toca a las autoridades Universitarias determinar si hay plagio o no y más aún, en el caso que se compruebe, la sanción que le corresponde al plagiario, por el hecho de no cumplirse con el requisito para graduarse. La UNAM ya está emplazando a los involucrados para oírlos en su defensa. Por otro lado, no podemos pasar por alto ingenuamente que este asunto es político ya que está en juego la plaza de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde aparece como candidata la ministra cuestionada. Los grupos de poder están moviéndose para imponer a sus incondicionales. Así como por el hecho de que, hasta ahora, cuando se avecina la designación del cargo de ministro presidente del máximo tribunal del país, el investigador sacó a la luz pública esta información. Cierto, de comprobarse y de castigar a la ministra sería un parteaguas y un precedente que modificaría muchas cosas en el país como el hecho de que es una verdad que las tesis se venden al mejor postor tanto por las asesoras como por otros profesionistas sin escrúpulos. De igual manera sería un revulsivo para que las universidades del país por lo menos al nivel de licenciatura eliminaran el requisito de la tesis, por que muy pocos alumnos pueden aportar algo en estos trabajos, ya que la mayoría no ha practicado ni tiene la experiencia para añadir algo novedoso. En, pero, de no castigarse esta conducta ilegal con el marco jurídico universitario vigente, sería como una bofetada a los licenciados que se esforzaron para cumplir con el requisito de presentar su tesis y defenderla en su examen final. Por otro lado, y quizás lo más peligroso será que todos los actos donde intervino la ministra tuvieran que anularse en la Suprema Corte de Justicia. Por lo grave del asunto dudo mucho que esto último pase y se dará un veredicto que no invalidará los títulos de uno y otro de los licenciados en derecho cuestionados. Y por el otro lado, los miembros del tribunal de la UNAM deben pronunciarse sin pre$iones y conforme a derecho. De no ser así se perderá la confianza en estos pilares de la nación.

