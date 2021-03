La “sorpresa” de los “sorprendidos”

Ahora resulta que a Luis Walton le preocupa que no hay certeza en el proceso de selección de candidato a gobernador por Morena, cuando él mismo generó incertidumbre al no cumplir su palabra de que respetaría el resultado cuando favoreció a Félix Salgado Macedonio y no a él.

En declaraciones a medios se queja de que ni siquiera sabe si fue tomado en cuenta para participar en la nueva encuesta que anunció Mario Delgado apenas dos horas y media antes de que cerrara el registro oficial de candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Pero de un número foráneo comenzaron a llegar a teléfonos celulares de Guerrero mensajes de texto asegurando que trascendía que él era el ganador de esta segunda encuesta.

Walton sabe que no le alcanza y que la dichosa encuesta es solamente para ratificar a Félix Salgado --el único que ha solicitado su registro oficial que será ratificado por el IEPC a más tardar este jueves—por lo que prepara el camino para extender el conflicto en Morena.

En esa misma entrevista pone énfasis en que Salgado renuncie para darle certeza al proceso, renuncia que seguramente seguirá pidiendo durante los próximos tres meses en que la Ley Electoral permite la renuncia de los candidatos --del 5 de marzo al 6 de mayo-- si no logra negociar lo que quiere.

Es el único de quienes impugnaron el proceso de selección que sigue en el jaloneo. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros se bajó de la contienda y varios de sus diputados afines ya comenzaron a manifestar apoyo a Félix Salgado.

Estos dos meses que siguen son cruciales para Morena porque la ventaja estadística se acorta ante la certidumbre que envuelve a la candidatura de Mario Moreno Arcos por el PRI-PRD cuya legitimidad va acompañada de la cohesión del priismo y el perredismo, pero además de la colaboración directa, decidida y sin intermediarios, de los aspirantes que compitieron con él por la candidatura, como son Manuel Añorve Baños del PRI y Evodio Velázquez Aguirre del PRD.

De hecho al día siguiente de que Evodio alzó la mano a Mario Moreno se sumó a la alianza el alcalde de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos, quien llegó al cargo por Morena y el PES.

Lo que Morena baje en dos meses difícilmente lo va a recuperar en uno solo, y menos si el candidato es bombardeado por dentro y por fuera mientras que Mario Moreno Arcos se ha fortalecido y viene creciendo.

Dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Félix no va a renunciar. ¿Y Walton? ¿Seguirá en Morena donde tanto se queja de que no hay certeza?

EL TON Y EL SON

Víctor Aguirre Alcaide no se anda con rodeos al señalar que la seguridad pública en Acapulco no se puede garantizar “por calenturas anticipadas”, en alusión a que la primera autoridad del municipio, Adela Román Ocampo, se la ha pasado deshojando la Margarita. Un día quiere ser candidata a gobernadora y al otro día reelegirse como alcaldesa, pero sin haber resuelto uno solo de los problemas de Acapulco como la inseguridad, la falta de agua potable, la deficiente recolección de basura, el escaso alumbrado público y los abundantes baches.

Lo peor es que se le ocurrió pasearse en una caravana de patrullas como si fuera el papamóvil por zonas afectadas por la violencia y la inseguridad pensando que los ciudadanos que han padecido la grave situación y el abandono de su gobierno la aclamarían y se sentirían protegidos nomás por verla pasar rodeada de policías armados.

Una frivolidad absurda, generada, como dice el perredista que aspira a la candidatura del PRD y el PRI a presidente municipal, por “calenturas anticipadas”.

#Revolcadero

EL CONGRESO DE GUERRERO excedió su presupuesto en 2019. Investiga la Auditoría Superior de la Federación un millonario gasto en nómina. ¿No presumían ahorro y mucha austeridad Pablo Amílcar Sandoval y luego Antonio Helguera Jiménez?

SI EL FISCAL Jorge Zuriel de los Santos tiene que perfeccionar una carpeta de investigación sobre el único caso vigente y oficial contra Félix Salgado y que dejó sin judicializar el irresponsable de Xavier Olea Peláez, es que estuvo integrada con las patas, como para que no se procediera nunca.

LA VACUNACIÓN es un proceso tan vital que debe alejarse de los criterios ideológicos. Debió iniciar en aquellos municipios con mayor letalidad y número de casos sean considerados pobres o ricos. Si algo garantiza la igualdad es la muerte.