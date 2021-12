La Solidaridad contra el ego

La solidaridad es ayudar y apoyar cuando alguien lo necesita; la mayoría de la gente ha sido alguna vez en su vida solidaria, pero no porque una sola vez hicimos un acto humanitario ya somos solidarios, sino porque ese debe ser nuestro compromiso de hermanos; no obstante, por ser “humanos”, cometemos muchos errores. Entonces decimos: “errar es de humanos”. Hoy, Día internacional de la solidaridad humana, me quiero referir a ese principio, del que solo el género humano conocemos.

“De que lloren en mi casa, que lloren en la otra” es una frase que escuchamos constantemente cuando se trata de escoger entre nuestra familia o en la otra, que está en situaciones difíciles, que traducido al habla popular sería “me vale” lo que le pase a otra gente; y nos olvidamos de eso que sabemos se llama solidaridad; pero en situaciones de desastre, mucha gente se conmueve, apoya y envía dinero, alimentos, agua, etc.

Entre la solidaridad y el ego, a veces gana el ego, porque no nacen “Teresas de Calcuta todos los días”, ya que esa parte que es la empatía, no toda la gente la tiene. Navegamos con bandera de jueces y nos ponemos a criticar en lugar de solidarizarnos cuando decimos “tuvo la culpa” porque , que creemos que se merecen sufrir.

Ser solidario tiene mucho que ver con Derechos Humanos, puesto que en el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es tema transversal, para que todos los pueblos de la tierra dejemos a un lado los egos y nos enfoquemos en ayudara superar la pobreza, el hambre y las enfermedades; pero da la casualidad que muy poca gente conoce de estos objetivos, por tratarse de temas que a mucha gente interesa más comprar, consumir y acumular riquezas.

La Organización de las Naciones Unidas a través de su asamblea General, del 20 de diciembre de 2002 proclamó, ese mismo 20 de diciembre, el Día Internacional de la Solidaridad Humana y creó el Fondo Mundial de Solidaridad mediante la resolución A/RES/57/265. Y hablando de la Madre Teresa de Calcuta, en Argentina el Día de los Derechos humanos es el 26 de agosto, haciendo honora ello por ser el nacimiento de esta gran solidaria mujer.

El compromiso es hacer a un lado los egos y enfocarnos en hermanarnos todos los países, y emprendamos nuevas rutas hacia el amor y la amistad para combatir estos jinetes apocalípticos que es la violencia, el hambre, las enfermedades y la pobreza.

Dentro del feminismo también hay nuevos compromisos entre mujeres, es una nueva palabra, sororidad, y se trata de ser ¿más o menos solidarias? (en femenino) o muy solidarias. Por supuesto que completamente solidarias debido a que a la mayoría de las mujeres nos une algo muy fuerte como son historias de violencia, discriminación, maternidad, tradiciones, emociones, sueños,costumbres, lealtades. Hoy no es cuestión de género, sino de que mujeres y hombres reflexionemos en la importancia de ser solidarios para un mundo mejor.