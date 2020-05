El Presidente López y el Subsecretario de Salud Federal López Gatell, anunciaron la semana pasada los 324 Municipios de la esperanza, distribuidos en 14 Estados del País; donde les daban luz verde para regresar a sus actividades, esté lunes 18 de mayo; afortunadamente en nuestro Estado de Guerrero, el Gobernador Héctor Astudillo, no dio su venia para que así lo hicieran los 12 municipios que pertenecen a Gro; así que los 81 municipios de Guerrero, seguimos en cuarentena y es que con toda la responsabilidad del mundo, actuó el Ejecutivo Estatal Guerrerense, en contra de dicha disposición, ya que a todas luces se ve que la curva no se ha aplanado, tal y como lo aseguran las autoridades federales; más bien, todo lo contrario, estamos en pleno pico de la pandemia.

Casi a la par anuncian anticipadamente “la nueva normalidad” y es que al hacer esté anuncio lo único que se provoca es que la gente relaje las medidas sanitarias y la sana distancia. Provocando que las familias bajen la guardia y relajen estás medidas y se van contagiando unos a otros, en Acapulco lo podemos ver en los bancos, en sus filas no hay sana distancia, gente formada sin cubre bocas, los mercados mejor ni mencionarlos, cero medidas de sanidad, ni sana distancia. Por eso el incremento en contagios y desafortunadamente en defunciones. De sobra sé que hay gente que vive al día y tiene que salir a buscar el pan y prefieren rifársela, a ver a sus familias sin nada para llevarse a la boca, pero hay muchos otros que no tienen a que salir y sin embargo lo hacen, además, algunos cuando nos ven con cubre bocas, gel y otros hasta guantes, les provoca risa y burlas. Lo vivido en estos meses, nos debe hacer reflexionar, aprender sobre nuestra convivencia urbana y no tomar decisiones precipitadas por parte del Gobierno Federal.

El Gobernador Héctor Astudillo recordó para que serbia y se ocupaba el FONDEN, ¡hoy desde esta trinchera le exigimos! a los Diputados Federales por Guerrero; no importa el color partidista al que pertenezcan, que levanten está bandera y la agiten en tribuna, si, esa bandera del Fonden, que la hagan suya, cabildeen con sus bancadas y lleguen acuerdos para que esté Fonden, llegué a las Entidades Federativas y poder hacerle frente de una manera más digna al Covid 19. Les recuerdo que son Legisladores de todos los Guerrerenses, no nada más de los simpatizantes o militantes de sus partidos políticos. Que nos representan a los ciudadanos y que no representan solo los intereses de sus partidos. Así que, Diputados Víctor Adolfo Mojica Wences (Dtto. 01 Morena), Aracely Ocampo Manzanares (Dtto. 02 Morena), Ma. Del Carmen Cabrera Lagunas (Dtto. 03 Morena), Abelina López Rodríguez (Dtto.04 Morena), Javier Manzano Salazar (Dtto. 05 Morena), Raymundo García Gutiérrez (Dtto. 06 PRD), Carlos Sánchez Barrios (Dtto. 07 Morena), Rubén Cayetano García (Dtto. 08 Morena), Ma. Del Rosario Merlín García (Dtto. 09 Morena), Manuel Huerta Martínez (Pluri Morena), Idalia Reyes Miguel (Pluri Morena) y René Juárez Cisneros (Pluri PRI). Tienen mucho por hacer y rápido… en México y Guerrero… no podemos esperarlos. ¿No cree usted estimado lector?