La muerte tiene permiso o Fuenteovejuna

Hacer justicia por propia mano, como en el cuento “La muerte tiene permiso” de Edmundo Valadez o “Fuenteovejuna” de Lope de vega, se ha hecho muy común en algunas comunidades. El hecho de que un pueblo decida tomar justicia, porque no cree en ella, es grave, toda vez que las leyes no cuentan y se vuelve una sociedad anárquica.

Eso es lo que estamos viviendo; otra vez la violencia en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, donde, hace unos días, una comunidad tzotzil pidió cuentas al ex diputado Juan Salvador Camacho de sus promesas hechas cuando era del partido Verde Ecologista y no fueron cumplidas, por lo que procedieron a representar un acto humillante, y un simulacro de ejecución por ahorcamiento.

Al ex diputado lo llevaron descalzo a un lugar donde le gritaron improperios y le colocaron una cuerda en el cuello, para amedrentarlo y exigirle dinero por no cumplir lo prometido.

El caso es grave, porque sabemos que muchos diputados y senadores y cargos de elección popular no cumplen; que la gente está cansada de tantos discursos demagógicos y que no vean en sus comunidades los cambios, sino todo lo contrario, que observan que los políticos se están enriqueciendo cada día más.

Por supuesto que la gente tiene razón en estar enojada, pero no es posible estar de acuerdo en que una turba de personas indignadas por sentirse burlada, lleguen a actos criminales; es sabido que esta violencia es el resultado de las frustraciones que se han acumulado durante siglos, y en este caso ya lo hemos visto en el pueblo de Chiapas que siempre, por los cacicazgos, han estado sometidos a infinidad de injusticias. El levantamiento en 1994 en Chiapas no fue gratis, sino el resultado de esas desigualdades sociales. Sin embargo, la gente tiene memoria y la coincidencia es que este personaje, Juan Salvador Camacho Velasco, es hijo de Manuel Camacho Solís, protagonista de aquellos momentos álgidos, cuando fue nombrado comisionado para la paz.

En “La muerte tiene permiso” los ejidatarios de San Juan de las Manzanas están enumerando todas las arbitrariedades e injusticias que el presidente municipal comete contra ellos y solicitan al presidente de la asamblea, que puedan hacer justicia ellos mismos; cuando por fin éste acepta, le contestan los ejidatarios: “Muchas gracias por el permiso, ya que como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto”.

En la obra de Lope de Vega también es un acto de venganza contra el comendador, que cansado el pueblo de la violencia que ejercía, todo el pueblo se puso de acuerdo en tomar la justicia en sus manos; cuando los interrogaron uno a uno, nadie culpó al otro, sólo contestaban cuando les preguntaban: ¿Quién mató al comendador? “Fuenteovejuna, señor”.

No estamos de acuerdo en los actos anárquicos, vandálicos y desde luego que no se deben arreglar así las cosas; no obstante, es una manera de que los que detentan el poder se pongan atentos a estos mensajes de la gente que se cansa de que no se cumplan sus promesas.