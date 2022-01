Permanecer inamovible ante una circunstancia no siempre es una condición de la humanidad cuando se trata de violencia, de falta de empatía hacia circunstancias específicas de pobreza, o en caso de personas en condición de vulnerabilidad por edad.

La semana anterior una nota procedente de París me llevó a preguntarme si esa circunstancia que se presentó en una zona acomodada podría ser un elemento a considerar para dejar morir a una persona.

A través del periodista Michel Mompontet conocimos un mensaje con fuerte reclamo social: “Asesinado por la indiferencia . Esta noche a las 19:20 en France Info TV mi homenaje al fotógrafo René Robert, que murió solo en una concurrida calle de la capital sin que nadie se detuviera a socorrerlo… y lo que este trágico y repugnante final de vida nos enseña sobre nosotros mismos”, apuntó.

De acuerdo a lo sucedido, el fotógrafo René Robert habría salido de cenar de un restaurante cercano, caminó por una calle de París, resbaló, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. A decir del periodista Mompontet es esa una calle con circulación de personas que, considera, pasó de largo sin “ver” a un hombre mayor de edad tirado , sin que ninguno se acercara para prestarle ayuda o llamar al servicio de emergencia.

Lo más increíble es que haya sido un indigente que se acercó también al fotógrafo, y no para asaltarlo, sino para ver qué le ocurrió y llamar al servicio de emergencia que lo encontró horas con vida, pero un frío inclemente de hipotermia que le quitó la vida.

Pero, fue el frío del clima lo que le quitó la vida? O fueron los corazones fríos de los transeúntes que lo discriminaron con indiferencia y no se movieron a llamar a los servicios de emergencia para salvarlo.

Y me llevó a recordar que en la violencia, la indiferencia también mata, como la indiferencia hacia un hombre discriminado por “estar tirado en la calle”, y no verlo como un hombre que necesitaba ayuda.

Catalina Ruíz Navarro, autora de “Mujeres que luchan se encuentran”, señala “decir que lo personal es político significa decir que nuestras experiencias personales y nuestra vida privada no son vivencias separadas sino parte de un sistema político”, lo que llevaría a la sociedad a mostrar empatía sino por la humanidad, sí porque se trata de una convivencia entre human@s, la misma autora habla de “debates internos inacabados”. Y creo que la indiferencia es uno de ellos.

Según el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “de cada 12 mujeres asesinadas cada día en esta región, 7 mueren en México”. Y Catalina Ruíz Navarro habla de “entornos de discriminación y desvalorización”, que son factores también de violencia, como la violencia contra mujeres y niñ@s que no se reporta, ni se auxilia en términos generales por la ciudadanía al verlos como hechos privados, así la percepción de la indigencia que vio como un hecho de pobreza o desvalido, le cobró la vida a un fotógrafo que había grabado a grandes estrellas del flamenco, y también era un ser humano.