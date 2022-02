La Guerra, cultura primitiva y patriarcal

El poco respeto que tenemos a otras personas es lo que nos hace bélicos. En la cultura patriarcal, históricamente se fomenta que los hombres deben ser guerreros, fuertes, invencibles; la guerra es algo normal, porque quienes hacen la guerra (en su mayoría) son los varones, y a los que envían al frente a luchar, son también varones. En el caso de las mujeres, son las enfermeras que curan a otros como en la Guerra de Crimea, con Florence Nightingale en 1854; o son botín de guerra de los “otros”.

¿Pero desde cuando es esta cultura de agredir al prójimo?. Se sabe que, entre cazadores nómadas, (los homínidos en sociedad estribales) era una premisa combatir en contra de otros grupos y traer las cabezas como trofeos, como cuando se salía a cazar, que no hay gran diferencia con las sociedades actuales con respecto a las guerras. De allí que, en aquellas sociedades, como otras especies animales, peleaban por los territorios,por comida o solo por dominar, Igual que hoy.

Pero en nuestra cultura, mujeres y hombres mantenemos una actitud agresiva, pronta y expedita, lo que quiero decir es que siempre estamos predispuestos a enojarnos, y a pelearnos con quien se nos presente enfrente o con los que nos están de acuerdo con uno.

El psicoanálisis refiere que: “El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo a paz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad”.

Por otro lado, todos los días recibimos altas dosis de violencia naturalizada: Los héroes de las películas resuelven todo a través de la violencia para eliminar al malo; lo mismo que las caricaturas,enseñan que burlarse, hacer trampa, agredir y utilizar bombas o explosivos,como si fueran de bengala, (recordemos al correcaminos y al coyote) o los videojuegos de eliminar a todos los enemigos, es muy normal; en el caso de las novelas, las envidias, ser rico sin trabajar, o el único valor de las mujeres tiene que ser la belleza y a la supremacía de ser blancos y no en la educación.Y si a esto agregamos las series de narcos donde se hace honor a la muerte, entonces resulta que es muy normal odiar, insultar, discriminar y agredir. Recuerdo hace algunos años que entrevistaron a Rita Levi Moltacine, mujer científica que murió a los 103 años; a ella le otorgaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1986 (factor de transferencia nervioso). En esa entrevista externó algo muy interesante: que las guerras eran primitivas, que seguíamos igual que hace miles de años, en virtud de que a pesar de tantos avances científicos en todas las áreas, la conquista del espacio, la cibernética, y las comunicaciones, seguíamos peleando y haciendo la guerra como en la antigüedad.

Hoy la guerra es un hecho, nadie puede detenerla,porque los países más fuertes son quienes la hacen, se considera un conflicto sociopolítico, en el que los países integrantes de la ONU no pueden hacer nada;o sea que, si la mayoría se pronuncia en contra de ella, los aliados que son minoría, pueden inclinar esa balanza a favor de la muerte, la tortura y el despojo. La nueva cultura debe de ser de paz, enseñar a nuestros hijos que no todos los conflictos se solucionan a través del pleito, del más fuerte, de las guerras. No fomentarles que “no se dejen” sino mostrarles que para los conflictos debe de haber diálogo y que los problemas se pueden resolver de mil maneras y no únicamente a través de la violencia.