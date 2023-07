Un historiador británico, Niall Ferguson, ha asegurado “ya no vivimos en una democracia. Vivimos en una ‘emocracia’, en la que las emociones mandan más que las mayorías y los sentimientos cuentan más que la razón.” Coincido plenamente con este argumento. La sociedad está dividida entre electores y abstencionistas. Y son aquéllos los que, en una gran parte, votan siguiendo sus sentimientos y no sus razonamientos. Para poner un ejemplo al extremo: es como si los pasajeros de un avión trasatlántico escogieran como piloto al más simpático y obviaran al más capaz. Contrario a lo que, individualmente hacemos cotidianamente. Si tenemos un problema de salud, buscamos al médico más capaz que nos sea posible, o al especialista. Si es un problema que tenemos con nuestro automóvil, acudimos con el mecánico que tiene la pericia y la experiencia en mecánica automotriz. No vamos con un payaso o alguien que “nos cae bien”. Pero, en tratándose de materias de gobierno, una gran segmento de electores elige por pasión y no por la razón. Así es como hemos visto extraordinarios candidatos pero, a la hora de administrar los negocios públicos, son pésimos gobernantes. La paradoja es que los que, debido a su experiencia y capacidad, pudieran ser buenos gobernantes, generalmente, no son buenos candidatos. Y esto es lo que puede suceder cuando la oposición postule a sus candidatos para el próximo proceso electoral. La madurez individual y la colectiva privilegia las decisiones basadas en la razón y las evidencias. Decidir con base en sentimientos y creencias o es ignorancia o es inmadurez. ¿Qué haremos que prevalezca: la democracia o la emocracia?