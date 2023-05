La educación cívica y la participación ciudadana en los procesos electorales

CONTEXTO

Las reformas que se han realizado en los modelos educativos de nuestro país, en las administraciones durante el período neoliberal, terminaron por eliminar la materia de formación cívica y ética de la curricula escolar; el impacto es de tal magnitud que ha repercutido en el progreso y desarrollo de la consolidación de nuestra democracia. En virtud, de que la materia de civismo reforzaba las nociones de ciudadanía, memoria histórica e identidad de la construcción de nuestras instituciones y formas de organizarnos en sociedad, estableciendo los deberes y derechos que garantiza nuestra Constitución Mexicana.

En el 2002 durante el sexenio de Vicente Fox, desapareció la materia de Educación Cívica y ética de los libros de texto para la educación básica, a lo largo de la historia esta asignatura se ha eliminado en varias ocasiones; así lo refiere un análisis que realizó el periódico el universal.

En otro contexto no menos importante, se encuentra la confianza de la ciudadanía de sus instituciones, según refiere la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI 2020); el Instituto Nacional Electoral goza del 60% de la aprobación de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que confían en lo que realiza el INE, en contraste con los Partidos Políticos que se mantienen dentro de la categoría de “baja confianza” con el 22% de su aprobación. Siendo este, el último lugar de instituciones en las que la ciudadanía no confía. Porcentajes de más interesantes, porque si quien regula el comportamiento del sistema de partidos y quien actúa como árbitro en los procesos electorales y que además tiene como función hacer que los partidos políticos se rijan bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; los niveles de confianza sean diametralmente opuestos como si se tratara de dos situaciones totalmente diferentes, lo cual no es así.

ANÁLISIS

La educación cívica y la participación de la ciudadanía en nuestro país, particularmente en Guerrero; han sufrido una serie de situaciones que considero han mermado la posibilidad de consolidar nuestra incipiente democracia y que, con ello, podamos resolver situaciones tales como el abstencionismo, la desafección política, procesos democráticos transparentes y equitativos, fraudes electorales y representantes y gobiernos de calidad. A continuación, hago algunos planteamientos que considero son la razón por la que no podemos mejorar los indicadores de participación ciudadana.

Primero. Durante los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Adolfo López Mateos, el civismo se impartía para enseñar normas de urbanidad y fomentar la convivencia cívica en la sociedad. Seguramente de esto tuvo mucho que ver Jaime Torres Bodet quien fungía como Secretario de Educación Pública. No obstante Luis Echeverría implementó una reforma educativa con la cual desapareció esta asignatura y estableció cuatro áreas del conocimiento: Matemáticas, español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Dos décadas después civismo se sustituyó con actividades con las festividades cívicas, el cumplimiento del uniforme, puntualidad, honores a la bandera, entre otras afines.

Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como presidente que impulsó en 1993 una reforma para que se volviera a desarrollar la materia de civismo; además de temas relacionados a los derechos humanos en el nivel básico educativo.

En el periodo foxista nuevamente se hicieron cambios en la legislación del sistema educativo; que han venido a trastocar, en cierto sentido, la oportunidad de consolidar la educación cívica y participación ciudadana. No obstante, en la actualidad con el modelo educativo que encabeza el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado Nueva Escuela Mexicana, que se ha dado paso con una serie de reformas al artículo 3º constitucional, con la creación de la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria del mismo artículo, en la que si bien, no se pondera la materia de civismo, advierte la consolidación de mecanismos democráticos de participación ciudadana en las estrategias didácticas que se construyen desde el aula. Este hecho podría ser la oportunidad perfecta para desarrollar una estrategia transversal que motive un trabajo colaborativo para desarrollar la educación cívica y la participación ciudadana, no solo en la teoría, sino en la práctica consuetudinaria del ejercicio pedagógico que se desarrolla en los centros educativos.

Segundo. Es evidente que el conocimiento construye pensamientos críticos y motiva la participación de las y los individuos que viven en sociedad, ya sea porque el interés colectivo representa mejoras o soluciones a necesidades específicas, o bien porque el conocimiento permite a las sociedades identificar sus alcances para ejercer lo que se define por democracia: “El poder del pueblo”. En razón de este planteamiento, considero que por eso surgen las distintas limitaciones o la inacción de quienes se encuentran al frente de instituciones políticas o de gobierno para detener o disipar la posibilidad de que la masa (el pueblo) ejerza más allá del derecho de solo ir a votar. Esto claramente lo podemos constatar en la historia de los procesos democráticos que se desarrollan en nuestro país. En donde se privilegia o más bien se reduce la participación ciudadana al sufragio efectivo. Tal y como lo podemos constatar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 30º que habla respecto a los fines que tiene el INE, y que dentro de los ocho incisos que dedicaron a la parte más fundamental de esta ley, se resuma solo a garantizar y velar la autenticidad y efectividad del sufragio y no del ejercicio democrático y educación cívica de manera explícita.

Tercero. Es verdaderamente interesante y preocupante que desde que se fundó el INE (hace 32 años) y que dentro de sus 493 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los mecanismos democráticos de participación ciudadana tales como: el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la segunda vuelta, la consulta popular, solo por mencionar algunos, no se planteen especificaciones para hacer posible su intención, o que sean vinculantes, resultado de alguna legislación; o bien que no hayan pasado por un proceso largo de consenso para llevarlos a cabo. Esto con el propósito de darles certeza jurídica y obligatoriedad a los participantes (partidos políticos) que previo a la celebración de las elecciones es fundamental construir espacios y acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación cívica y de participación ciudadana a través de otras formas de involucramiento público.

Curiosamente la única ley que refiere algunos mecanismos democráticos de participación ciudadana en el Estado de Guerrero es la Ley 684 pero muchos de sus artículos no se encuentran reglamentados, tal es el caso, de los presupuestos participativos e incluso, la ley establece una limitante de tajo respecto a los presupuestos donde refiere que la ciudadanía no puede involucrare y tampoco generar algún planteamiento respecto al rubro.

Cuarto. Otro factor que podemos observar respecto a la baja participación de la ciudadanía y de la educación cívica es el desconocimiento propiamente de la ley y lo que conlleva ser ciudadana o ciudadano del Estado Mexicano. Se entiende que el principio del derecho es que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades, pero el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales refiere que una de las finalidades del INE es contribuir al desarrollo de la vida democrática. Por lo que el INE como árbitro electoral, los partidos políticos como participantes del ejercicio democrático se debe garantizar que la ciudadanía no asuma solo el papel de espectador, sino que, a diferencia de cualquier partido de futbol; en el caso de la consolidación de la democracia, la ciudadanía tenga una posición privilegiada y protagónica para conocer las atribuciones, derechos y obligaciones que tienen como ciudadanos de este gran país.

Quinto. Ahora bien, cuando hablamos de la confianza de las instituciones públicas en la que la ciudadanía confía. El INE es una de ellas con el 60%. Empero, qué tipo de preguntas hacemos o bajo qué circunstancias, se levanta la encuesta; si la desafección política y abstencionismo electoral se mantienen en porcentajes históricamente altos. Se supondría que, a mayor confianza de las instituciones, mejores deberían ser los resultados que se obtengan de las distintas acciones que se encuentran bajo el criterio, vigilancia, regulación y acción de la institución en cuestión.

De hecho, tales factores que inhiben la participación ciudadana deberían ser agenda pública de los distintos actores que confluimos en la sociedad. Sin embargo, me parece que tal contexto beneficia ciertos intereses, de ciertos grupos de poder y que poco o nada; importa que la ciudadanía se desanime en participar para mejorar alguna situación, pues este contexto permite a los grupos de interés controlar los resultados a favor cuando se tiene poca participación de la ciudadanía.





CONSIDERACIONES FINALES

La educación cívica es una materia central para comunicar las responsabilidades y derechos de los futuros ciudadanos: “pues los jóvenes alumnos de hoy llegarán mañana a ser ciudadanos y tendrán derechos que ejercer y deberes de cumplir para la patria” (Conche, Malaquínas, 1924). Por lo que consideramos que el trabajo que se realice para mejorar la participación ciudadana debe ser de la mano de los actores públicos, instituciones públicas, pero con la perspectiva ciudadana. Con el objetivo de identificar específicamente cada una de las situaciones que se presentan en el entorno para desarrollar actividades encaminadas al aprendizaje y enseñanza de la responsabilidad que se adquiere al ser ciudadana o ciudadano de nuestro municipio.

La materia de educación cívica y participación ciudadana es imprescindible si lo que buscamos es una ciudadanía más activa, consciente de la importancia de su participación en la vida pública; pues la materia motiva la enseñanza del cómo se formó el Estado, el desarrollo de las instituciones, los esfuerzos consumados por los episodios de nuestra historia para entender cómo es que se formaron las condiciones que tenemos ahora para poder celebrar con libertad y responsabilidad elecciones libres y secretas. Por lo que es imperativo que se construya un agenda pública con una metodología en la que podamos identificar los factores que no permiten el avance significativo de participación efectiva y por supuesto la convocatoria deberá ser desde el instituto con todos los actores involucrados e interesados en el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia para que juntos determinemos en primera instancia que el INE no solo se involucre en la organización de la elección sino que sea una unidad de formación ciudadana.

Otro aspecto que sugiero es la reforma a la constitución e incluso la consolidación de una ley general que hable específicamente de los mecanismos democráticos de participación ciudadana y que con ello la materia de educación cívica sea vinculante en los procesos formativos del sector educativo y de los partidos políticos. Como sucede en países latinos como argentina, chile, ecuador, el salvador o países europeos que guardan cierta historia con México como es el caso de España, Alemania, Francia. Este propósito permitiría mitigar la desafección política, reducir el abstencionismo, construiría confianza entre la población al ver que propuestas que se recogen en cualquier de los mecanismos democráticos que se instituyan se vea reflejada en la política local de su barrio, colonia, municipio o estado. Se trata pues, de motivar la participación ciudadana desde el conocimiento de que cualquier ciudadana o ciudadano puede y debe generar los cambios estructurales de su entorno.





Me parece oportuno que, desde este encuentro nacional, se pudiera considerar formalizar la Escuela de Formación Ciudadana. Que funcione como apéndice de las actividades que se desarrollan en el INE. Que tenga como finalidad instruir, orientar y capacitar a la ciudadanía en la importancia de su identidad nacional, los preceptos que guarda nuestra constitución, los derechos y obligaciones que tenemos antes y después de la mayoría de edad. Que fuese un componente que para adquirir tu INE tengas que concluir un curso de educación cívica y de participación. Practicantes de la facultad de derecho en un programa de práctica profesional podría servir para reducir gastos y alcanzar las expectativas que se esperan en todas las acciones que desarrolla el INE en todo el país. El resultado sería interesante como el cambio de paradigma que se pudiera dar si se compromete a la población a sumarse a estos esfuerzos que desde ahora ya no deben ser dispersos o individuales, sino integrales y colaboración mutua.

GRACIAS…