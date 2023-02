La diferencia del proceso en EU a García Luna

Terminó el juicio en los yunaites estates de Genaro Garcia Luna, otrora el policía modelo o súper Policia que tenía México en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. El hombre laureado por las corporaciones policiacas de los gabachos. El hombre de los montajes con la complicidad de Televisa para publicitar sus “logros” de investigación y captura de peligrosos delincuentes a quienes los presentaban según ellos en un hangar con un helicóptero artillado. Sus cómplices más cercanos también están tras las rejas como el galán (?) Luis Cardenas Palomino que controlaba el aeropuerto de la Cdmx. Pues esta trama teatral ya tuvo su segundo acto y fue la sentencia del jurado en Niu York que resonó en la sala “Guilty “ ( culpable ) de los 5 cargos que se le imputaban. Fue una decisión unánime. Acá nuestros jilgueros de los medios noticiosos y redes sociales critican el sistema de justicia del país de las barras y estrellas diciendo que no es posible que con solo testigos colaboradores ( delincuentes sentenciados) que declararon en contra de Garcia Luna se pudiera lograr una sentencia de culpabilidad. Debo decir que yo también soy escéptico en ese aspecto. Sin embargo, debo decir que la defensa adoptó una estrategia pasiva sin ofrecer prueba alguna más que el testimonio de la esposa de Garcia Luna sin resultado alguno. El testimonio de la esposa creó que le perjudicó ya que no era creíble que fueron unos genios de las finanzas y lograran amasar bienes millonarios en tan poco tiempo con solo préstamos. El sistema de jurados de los gringos es cuestionable ya que son personas que no son peritos en derecho y más bien son obligados a tomar el cargo con un pago irrisorio. Todos los jurados tienen una forma de vivir honesta, y está carga cívica les llega a hartar al estar casi encerrados deliberando por lo que es de suponerse que de forma apresurada toman decisiones más por cansancio que por estar convencidos de su decisión. Los abogados de la defensa y fiscales hábiles juegan con sus emociones al grado de hacerlos llorar y ver a sus clientes enjuiciados como blancas palomas o los peores delincuentes. Falta ver la condena que va a dictar el juez de la causa que va desde los 10 años hasta la pena perpetua. En pero , también ahí puede haber negociación entre la fiscalía y defensa para reducir la sanción. Esperemos el desenlace de este juicio. Esto aún no termina ya que puede tener otras ramificaciones en virtud de que este sentenciado estuvo protegido por los mismos gabachos y en época de elecciones esto es oro molido para los demócratas.