La designación de magistrados en poder judicial del estado

Resulta que los diputados, en la sesión de ayer miércoles, acordaron dar luz verde a la designación de magistrados del poder judicial del estado, sin tomar en cuenta de que algunos aspirantes a ese puesto, no tienen ni la menor duda de las actividades, que realizan los magistrados, algunos tienen carrera judicial, otros también, pero arrastran infinidades de anomalías, por ejemplo discriminar al personal dónde se encuentra adscrito, ignorar a los profesionistas del derecho que van a su juzgado a solicitar y revisar algún expediente, tiene miles de quejas e inconformidades, es más tienen demandas mercantiles por una exorbitante cantidad de dinero, poniendo a uno de sus secretario como aval, creo que la comisión a la que instruyeron para ratificar la propuesta hecha por el ejecutivo estatal, no investigo a ninguno de los aspirantes a magistrados, para darse cuenta de la aptitud y conducta de cada uno de ellos, se le hizo más fácil, votar a favor, me extraña los diputados de morena, ninguno se opuso, en la votación de designación de los magistrados, ni el consejo de la judicatura del tribunal superior de justicia, dio información respecto a los aspirantes, se quedaron calladitos, creo que en nuestro municipio, estado y a nivel nacional, se premia en nepotismo, tal es caso de algunos de los nuevos magistrados confirmados por el poder legislativo, todo todos sabemos de quién se habla, y sería bueno que el congreso del estado, rectificara dicha designación de unos o unas de los magistrados que tomaron protesta en el recinto del poder legislativo y con ello instruir a la comisión que ventilo, califico y puso a discusión para su aprobación de los nuevos magistrados, no hablo de todos y de ?????, la que tiene cientos de quejas tanto del su personal dónde está o estuvo adscrita, como de los profesionistas del derecho, y el consejo todavía no resuelve las mismas, ante ello debería estar impedida haber Sido ratificada como magistradas, hasta en tanto se le resuelva dichas quejas, o de quién está amarrada, imaginemos si de juez tiene esa conducta o imagínese de magistrada, hacemos un llamado a los miembros del poder legislativo, y reconsideren la designación de algunos magistrados o magistradas, y investiguen primero y después aprueben las designaciones, en el órgano legislativo la mayoría, votaron a favor, cuanto se llevaron los legisladores, y son aprobados en forma por demás absurda, designan y aprueban al gusto del ejecutivo, ¿O USTED QUE OPINA AMIGO LECTOR?.