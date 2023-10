La decisión de ser político

Estimado lector: En esta ocasión voy a citar un capítulo -que lleva el nombre que titula este artículo- del libro de José Elías Romero Apis, quien me honra con su amistad y me ha dado el permiso para hacerlo. Al final, encontrará la ficha bibliográfica correspondiente. Lo comparto con usted porque considero que es una taxonomía exacta con la realidad. Cito: “Cada quien tiene sus razones para decidir los rumbos de su vida. Así sucede con todo y, por ello, así pasa también en la política. No todos los políticos decidieron ese camino por razones idénticas. Pero podríamos considerar siete perfiles básicos donde, más o menos, cabrían todos los practicantes del oficio político.

En el primero de esos grupos estarían aquellos que se dedican a la política porque tienen el deseo de cambiar, en mucho o en poco, las cosas de su país. Para eso quieren tener y ejercer el poder. Con él en sus manos, lograr que las cosas de su nación progresen, mejoren o se perfeccionen. Esos son hombres sensatos. Saben lo que es el poder, para lo que sirve y para lo que debe usarse. Por desgracia, no son muchos ni frecuentes. Son garbanzos de a libra que, cuando aparecen en sus naciones, las benefician en mucho. Se llaman estadistas.

En el segundo grupo, se encuentran aquellos que quieren el poder por el poder mismo. No estoy diciendo que sean perversos, sino simplemente que desean sentir el frenesí de ser poderosos, sin mayor proyecto para su nación aunque, tampoco, con algún fin personal avieso o siniestro. Ese grupo es mucho mayor que el primero y sus integrantes se llaman políticos.

Luego viene un tercer grupo, integrado por quienes no tienen la menor idea de lo que es el poder ni de lo que es la nación. Vistos desde fuera, podrían podrían parecer estadistas o, por lo menos, políticos, pero, si uno los abriera en canal, no encontraría nada de nada. Huecos y vacuos que ni huelen ni hieden. A esa caterva, se les conoce como grillos.

Luego, en un cuarto grupo, están aquellos que se meten a la política para medrar. Para obtener privilegios personales, siempre ilícitos y prohibidos. Son los que, con el mismo entusiasmo, se roban mil pesos que mil millones. Estos se llaman rateros.

En el quinto grupo, podríamos poner a aquellos que se metieron a la política nada más por figurar ante los demás. Para aparecer en los periódicos y en los noticieros. Para que los inviten a las bodas. Para que los saluden en los restaurantes. Para tener guaruras y autos-escolta. Estos no tienen un nombre específico, pero los podríamos llamar fantoches.

En un sexto grupo, están aquellos que se metieron a la política para agarrar chamba que, una vez que la logran, no hay poder humano que se las quite. Llegan hasta la indignidad para conservarla. Primero muertos que dejar de cobrar una quincena. Son aquellos que todo les sabe igual y no rechazan nada. Éstos, se llaman burócratas.

Y, por último, en un séptimo grupo hay quienes se metieron en la política sin saber el por qué. Pero, además, son tan tarugos que lo confiesan, como si fuera un gran honor hacer las cosas como animal irracional. Son los que dicen que ellos no fueron, sino que los llevaron. Que ellos querían ser dentistas o banqueros, pero que la vida los hizo senadores o gobernadores. Estos, se llaman pendejos.

En fin, estos grupos son una pirámide. Los del primero son muy pocos y los del séptimo son abundantísimos. Por eso, no hay que pelearse con los pendejos, porque son muchísimos.” *

*ROMERO APIS, José Elías. LA BANDA DEL JEFE. Editorial Porrúa, México, 2021; pp. 66-68.