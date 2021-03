La cohesión de la alianza pasa por las candidaturas

La campaña de Mario Moreno Arcos va sumando y creciendo. La distancia antes de hacerse efectiva la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio ordenada por el Instituto Nacional Electoral ya se había reducido a solo diez puntos en las últimas encuestas y aún faltan más de dos meses para la elección.

La sola percepción del apoyo del perredismo hacia el priísta impactó favorablemente.

Se veía imposible que en el PRD se aceptara competir con un militante activo del tricolor, ¡pero sucedió!, y eso generó la confianza de que el proyecto de Mario Moreno puede ser un proyecto ganador.

Para consolidarlo debe mantener el apoyo de sus aliados, sobre todo en los municipios más importantes y con mayor padrón electoral.

La suma de estructuras de ambos partidos es vital, y cohesionarlas ante un escenario de inconformidad, transfuguismo e incertidumbre en las filas de su adversario, será una tarea muy importante si se pretende hacerlas operar en el mismo sentido.

Esa labor debe ser de filigrana para que no suceda como en Chilapa donde la alianza se rompió, o Tecpan donde ya plantean ir separados el PRI y el PRD, sobre todo en el municipio de Acapulco que representa el mayor reto pero también el mejor trofeo que podrían traerse los partidos aliados luego de mantener el gobierno estatal con Mario Moreno, por supuesto.

El candidato de la alianza ha destacado hoy a los guerrerenses que la Cámara de Diputados no debe ser dominada por un solo partido. Mario Moreno es un hombre consciente de la necesidad de mantener los equilibrios en la vida democrática.

En ese mismo sentido el PRI y el PRD deben consensuar los equilibrios en las candidaturas para dar solidez a ese llamado que será fundamental para evitar que a nivel nacional o local se tomen medidas unilaterales con Congresos a modo.

Hoy lo dice Víctor Aguirre Alcaide, el aspirante perredista a ser el candidato de la alianza por Acapulco, el PRI no puede llevarse las candidaturas a gobernador y también la de Acapulco y Chilpancingo.

En toda negociación, alguien debe de ceder. Los huevos no deben ir a una sola canasta, al menos, no por una decisión tomada en una mesa de negociación de la que probablemente resulte una ruptura. Lo más sano, sería una decisión mediante encuesta en la que se mida al priísta Ricardo Taja con Víctor Aguirre, para que no quede duda de que la alianza competirá con el mejor de ellos.

El TON Y EL SON

El que el INE también haya sancionado a Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo para ser candidatos en el actual proceso local electoral no ha evitado las especulaciones acerca de que sí tal o cual personaje ocuparía la candidatura cesada por el órgano electoral a Félix Salgado Macedonio.

En el equipo del senador con licencia hay confianza en que el Tribunal Electoral de la Federación revertirá el acuerdo de los consejeros del INE.

Hay antecedentes de que en 2016 echó abajo un acuerdo similar con el que el órgano electoral cancelaba las candidaturas a David Monreal y José Guillermo Fabela a los gobiernos de Zacatecas y Durango, respectivamente.

Mientras tanto informan que sigue en pie la marcha a que han convocado para este miércoles en Chilpancingo para reclamar la restitución de Salgado Macedonio.