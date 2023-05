La carta del orgullo mexicano

El embajador de Mexico en los Estados Unidos dio una gran lección de vergüenza y dignidad al responder con grandeza, conocimiento y educación al insulto racista del senador cuyo nombre no quiero recordar, pero lo señalaré por única ocasión, para que los mexicanos que viven en Estados Unidos lo recuerden a la hora de elegir a sus representantes : John Neely Kennedy. Esteban Moctezuma, embajador de México escribió lo siguiente: “Durante la audiencia del subcomité del Senado, celebrada el pasado diez de mayo, usted afirmó: “Sin los estadounidenses, México, figurativamente hablando, estaría comiendo de una lata de alimento para gatos y viviendo bajo lonas en un traspatio”.

Al escucharlo, mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante, como el que usted empleó, pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas y recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos: recordé a los 33 millones de turistas

estadounidenses que el año pasado visitaron México, deseosos de conocer más sobre nuestra cultura; a los 800 mil millones de dólares de comercio entre nuestros dos países; a la deliciosa comida mexicana que consumen la mayoría de los estadounidenses en miles de restaurantes, siempre llenos. Recordé que la mayoría de los estadounidenses son amigos de México y que dos millones de estadunidenses, de hecho, viven en México.

Para sacarlo de su ignorancia, Luisiana vendió a México 40 mil millones de dólares el año pasado, y le compró a México 15 mil millones de dólares, con una balanza superavitaria en favor de Luisiana, por 25 mil millones de dólares. Y los empleos generados por todo este comercio, sostienen a 70 mil familias de ese gran estado.

No creo que la gente de Luisiana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó.

Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos, porque lo que usted afirmó no es digno del estado de Luisiana, conocido por ser un crisol de culturas.

Por el nivel moral expresado en sus palabras, nosotros no esperamos reconsideración de su parte. Sin embargo, hablando de las personas que sí “viven bajo una lona en el traspatio” en Luisiana, usted les debe una disculpa, ya que no viven así porque lo hayan deseado, sino por problemas sociales, económicos, de salud, que merecen ser considerados. A eso debería estarse dedicando un senador.

No obstante, en México decidimos quedarnos con la imagen de una Luisiana admirada en el mundo, precisamente por su convivencia en la diversidad, que solo se logra con generosidad, inclusión y corazón.

Cuando en México se conocieron sus insultos racistas y xenofóbicos, la gente se preguntó, ¿cómo puede un Kennedy decir eso? ya que la imagen del presidente John F. Kennedy, es un faro que alumbra el camino de la libertad, democracia e inclusión. Refleja lo mejor de Estados Unidos y su ejemplo sigue educando a millones de personas en todo el mundo en valores universales.

Pero, no se tardó en conocer en México que John Neely Kennedy no es de la familia Kennedy de Massachusetts.

Señor senador, no es a través de ofensas y amenazas que se puede lograr una colaboración constructiva entre naciones aliadas como EUA y México.

Le reitero mi disposición para dialogar de manera objetiva y respetuosa sobre el tráfico de drogas y de armas, entre otros retos que nuestras naciones deben enfrentar en conjunto.

México está cooperando y está dispuesto a cooperar siempre con Estados Unidos, nuestro vecino, amigo y aliado, pero también siempre, en un plano de dignidad, soberanía y veracidad.

Atentamente,

Esteban Moctezuma, embajador de Mexico en los Estados Unidos. “

Dicha misiva en verdad que es digna de aplaudirse, ya que va más allá de una sintaxis diplomática y se infiere entre líneas el orgullo de ser y sentirse mexicano. Aunque no conozco personalmente a Esteban Moctezuma, conozco el ADN de los Moctezuma Barragán y no esperaba menos de él, ya que conocí a su hermano Gonzalo Moctezuma Barragán quien me impartió la materia de derecho internacional público en mi siempre bien recordada facultad de derecho en la UNAM. Los valores que Gonzalo Moctezuma nos proyectaba eran los de una persona amable, respetuosa, pulcra, honesta producto de una bien cimentada educación familiar. De la misma manera colaboré con Gonzalo Moctezuma, quien fue mi jefe inmediato en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt) y nos platicaba anécdotas de la unión de su familia. A esta misiva se le unió el rechazo de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y del propio presidente de nuestro país, quien llamó a los mexicanos que residen allá y a los que nacieron del otro lado del río pero de origen mexicano, a “NO VOTAR” por estos políticos republicanos racistas e ignorantes, que olvidan que la fuerza y grandeza de esa nación reside en los migrantes. Vaya pues un reconocimiento y admiración a nuestro embajador en el país vecino Esteban Moctezuma Barragán quien seguramente tuvo que reprimir su enojo y rabia ante la estupidez del sujeto innombrable hijo del Kukusklan. Pero tuvo la menta fría e inteligencia para contestar por toda una nación.