Ante una encuesta realizada por su servidor, resulta que cada vez a las amas de casa se le hace más difícil comprar productos de la canasta básica , toda vez que los precios están por las nubes , han subido no solo un cincuenta por ciento sino hasta un doscientos por ciento.

Solamente el kilo de tomate que antes lo compraban en la cantidad de dieciocho o veinte pesos, hoy en la actualidad lo compran en cuarenta o cincuenta pesos, el kilo de chiles verdes , otro producto necesario, actualmente está su precio en cincuenta o sesenta pesos, cuando antes lo compraban a veinte pesos, la cebolla, se encuentra en modesica cantidad de cuarenta pesos, cuando antes la compraban a quince pesos el kilo, el casillero de huevos antes de las amas de casa, lo compraban en la cantidad de cuarenta o cincuenta pesos, hoy en la actualidad cuesta la cantidad de ochenta a noventa pesos.

Y así pudiéramos ir mencionando cada producto de la canasta básica, pero este pequeño espacio no nos alcanzaría, cada día se pone más cara la vida diaria, no solo en nuestro puerto de Acapulco, si no a nivel nacional, cuando el gobierno federal dice que la economía está avanzando, sí pero para atrás , ya que de nada sirve que el gobierno federal aumente el salario mínimo, cuando los productos solamente de la canasta básica están por las nubes y lo que falta.

Ya que viene el mes de diciembre, es cuando también los feroces comerciantes suben los precios, llámense carne de puerto, de res, pollo, entre otros productos por las fiestas decembrinas, como son el día la Virgen, las peregrinaciones, la Navidad, Año Nuevo, entre otras festividades.

Las amas de casa ya no saben cómo estirar el presupuesto para las compras diarias, de la comida que hacen en sus hogares, muchas de ellas están desesperadas, por los incrementos tan exorbitantes de los productos de la canasta básica, según ellas tuvieron la confianza de que el gobierno federal, realizara beneficios para los mexicanos, pero cada día estamos peor en la economía, de que sirvió el incremento al salario mínimo, cuando los precios suben hasta el doscientos por ciento.

Aunado a otros productos, como el gas, gasolina, pagos de recibo de luz, agua potable aunque llegue puro aire, de teléfono, solamente el gas lp durante estos tres años del gobierno federal, se ha incrementado hasta un ciento cincuenta por ciento, hoy el cilindró de veinte litros cuesta arriba de quinientos pesos, un ejemplo, la luz es otro servicio que se ha incrementado de manera desconsiderada, y si no pagas te la cortan y cobran reconexión de cien pesos, y así las cosas con el presupuesto de las amas de casa que cada día les alcanza para comprar menos de lo que antes compraban.