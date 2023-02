La bestia de Zoochilpan

La noticia que se dio por parte de la autoridad estatal respecto de las “supuestas” malas prácticas, aberraciones criminales y corrupción por parte del ex director del zoológico en Chilpancingo dieron la vuelta al mundo, colocándonos en la barbarie. Cierto, debemos ser cautelosos y responsables, ya que esta persona -cuyo nombre me reservo -aunque es de conocimiento público, no ha sido oído y vencido en juicio alguno.

Se están haciendo las investigaciones a nivel administrativo que de corroborarse la presunta responsabilidad llevaría el tema hasta otras instancias del ramo penal seguramente. En tanto ahí está el señalamiento que se hizo por parte de una secretaria de estado y que son la muerte por negligencia de un venado al habérsele suturado sin anestesia y mutilarle la cornamenta; intercambio ilegal de 4 watusis a una persona desconocida y sacrificio de cuatro cabras pigmeas para consumo humano en el festejo de fin de año a los trabajadores del zoológico capitalino.

Uso de facturas apócrifas, animales desaparecidos como son un jaguarundi, un coyote hembra, 10 ejemplares de reptiles, una cría de guacamaya y un halcón de cola roja. También se encontró según la autoridad registros apócrifos de fallecimientos de animales y por otro lado no se notificó de nacimiento de alguna especie durante el tiempo que estuvo al frente este sujeto.

El ex director del citado zoológico ya salió a dar su versión de los hechos en una rueda de prensa sin tener nunca el control, contestando atropelladamente y con nerviosismo. Mejor ni lo hubiera hecho.

Ojalá se termine la investigación y se determine pronto si hay o no responsabilidad para este ex servidor público y de comprobarse imponer la sanción que le corresponda. El Mensaje del estado debe ser contundente y rápido sea cual sea el resultado de la investigación científica, contable y legalmente soportada.

En, pero, a raíz de este suceso hay muchas dudas de cómo se administra el zoológico por lo que en mi concepto se debería crear un comité para que juntos al director, se tenga una supervisión al trabajo de esa persona y en caso de alguna irregularidad, este comité tendría la obligación de denunciarlo a la instancia correspondiente y no dejar la administración al libre albedrío de una sola persona.