La agenda 20-30 y el agua del desierto

¿Tan malo es el gobierno de Abelina López Rodríguez que a medio año de haber iniciado ya se mencionan nombres para ocupar la presidencia municipal de Acapulco , tanto en el PRI, como en el propio Morena?

No han sido solo los gazapos declarativos, sus exabruptos con reporteros o su constante confrontación con su antecesora de su mismo partido, sino que su oferta de campaña se esfumó el mismo día de la votación en que fue elegida , como la varita mágica que era.

Y es que debemos recordar que la solución para todos los problemas de Acapulco en la campaña de López Rodríguez, y que repitió hasta el cansancio, era la aplicación de la agenda 2030 adoptada en el año 2015 por el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo sostenible.

Si le preguntaban por la basura: “La agenda 2030” ; si por la falta de agua potable: “La agenda 2030” . El caso es que a seis meses de haber ganado no se ha aplicado ninguno de los 17 objetivos de la tan llevada y traída agenda , ¡que hasta sacó de su discurso!

Es más, ni siquiera ha podido lograr que la Comisión para Prevenir Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg) levante la emergencia sanitaria , con la cual efectivamente recibió el municipio pero le toca solucionar en virtud de que para ello se alquiló, ni tampoco ha logrado un abasto de agua potable aceptable cuyo suministro por el contrario se encuentra en riesgo al haber perdido un amparo contra el corte de energía eléctrica al sistema de bombeo.

Este engaño deliberado, el de la Agenda 2030, se equipara a cuando su antecesora Adela Román Ocampo fue como quien dice, “por agua al desierto”, en la pasada administración, cuando viajó a los árabes árabes con el cuento de que traería inversionistas para solucionar el Problema del desabasto del liquido en Acapulco.

De la misma manera en que jamás vimos llegar a tales inversionistas, ni sus millonarias inversiones, ¡y mucho menos la solución al problema del agua!, tampoco vemos que Abelina aplique el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento de su tan llevada y extraída Agenda 2030; ni el 12, 13, 14 o el 15 que tienen que tienen que ver con acciones de manejo de residuos tales como reciclaje, acciones contra el calentamiento global, la no contaminación de la bahía para preservar vida marina y reforestación, entre otras.

Entre el morenismo se evalúa incluso que el mismo golpe de realidad que echó abajo las aspiraciones de Román Ocampo a ser candidata a gobernadora , o por lo menos reelegirse en el cargo, es muy probable que afecte a López Rodríguez de la misma manera.

Por lo que ya hay quienes se aprestan a mencionar a Félix Salgado Macedonio como posible sucesor, aunque éste parece estar avaluando su participación como presidenciable donde está en el rango de Ricardo Monreal y otros personajes en las preferencias dentro de Morena.

La propuesta de Félix entre sus seguidores tiene la lógica de que se afianzaría en el municipio con mayor número de electores para suceder en el cargo tres años después a la gobernadora Evelyn Salgado, su hija, y de que supuestamente gozaría de todo el apoyo presupuestal del estado y del propio gobierno federal para este puerto , ante su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Independientemente de que su popularidad sea un factor importante para mantener la plaza pese a la decepción que comienza a expresarse en el propio partido gobernante hacia la actual alcaldesa.

En el PRI por otra parte, leen un escenario parecido al que existía con el PRD cuando Manuel Añorve recuperó la presidencia municipal de Acapulco para el partido tricolor.

Se habla incluso de que el propio Manuel Añorve sería el único que podría encabezar tal reto porque ya conoce la estrategia a seguir, más aún si el rival a vencer resulta un viejo lobo de mar como Félix Salgado, pues el PRI no podría seguir experimentando y jugando a perder como en las dos últimas elecciones en que Ricardo Taja Ramírez ha sido derrotado.

De tal suerte que en ambas fuerzas se ventila la posibilidad, prematura pero posible, de que Acapulco sea disputado por dos pesos pesados de la política, ex alcaldes con experiencia y Senadores de la República ambos.

El gobierno de Abelina no cumple ni su primer año… ¡y ya lo dan por perdido!

EL TON Y EL HIJO

El PRI lanzó su convocatoria para renovar su dirigencia estatal.

Alejandro Bravo Abarca aunque en silencio sigue apuntadísimo.

Mario Moreno Arcos parece inseguro al anunciar que en los próximos días tomará decisiones.

Él ha dicho que nunca ha dejado de estar en el PRI, pero… ¿tomará la palabra a Movimiento Ciudadano partido con el cual, ha declarado su dirigente estatal Adrián Wences Carrasco, Moreno ha tenido pláticas?

Nótese que el Comité Ejecutivo Nacional ratificó el método de elección aprobado en el estado.

#Revolcadero

1.- ¿La renovación de la dirigencia del PRI abre el camino para el ex gobernador Héctor Astudillo Flores al Senado? Hay quienes ya mencionan a Manuel Añorve como posible candidato a recuperar la alcaldía de Acapulco.

2.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no se une a la nueva agrupación plural de ex gobernadores impulsada por los guerrerenses Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo, pero sí participó en una sesión como invitado de ese grupo que finalmente intenta abrevar y aportar de la experiencia de los ex mandatarios estatales.