Karma político... Las cosas de la política

La Política a la mexicana es rural y silvestre, plagada de medias verdades y muchas mentiras, de ironías y ligereza de palabras, palabras que muchas veces se vuelven en contra de quien las profiere , como una especie de karma político, este karma cada vez es más frecuente con la memoria que queda en lo virtual, las redes y la memoria infinita del Internet, así tenemos que hay todo un archivo a la mano acerca de la vida de muchas gentes y sobre todo de políticos, archivos que podrían palidecer al grupo de espionaje más sofisticado (los cuales por cierto escudriña permanente la "nube"), solo baste recorrer las redes sociales que son parte de lo público y de lo que muchos presumen, pregonan y publican acerca de su ego, trabajo o función pública y política.

Los políticos empezaron a usar las redes sociales con fines electorales y de información política , a algunos les dio resultado, otros se quedaron atascados o se dieron un balazo en el pie como si fuera una eutanasia, p odemos resaltar a dos, el "BRONCO" Jaime Rodríguez Calderón y el "PEJE" Andrés Manuel López Obrador , ambos usaron las redes para sus fines políticos, uno logró ser Gobernador independiente por Nuevo León, el otro presidente de la República, hay similitudes y grandes diferencias , López Obrador llegó a calificarlas como "benditas redes sociales " hasta que el uso y el abuso de las mismas se le voltearon en contra, entonces ya fue presa del debate y combate en las redes mismas.

En aras de ser una oposición dura y recalcitrante, Andrés Manuel y su equipo de confianza llenaron de epítetos a todo personaje oficialista y opositor a su filosofía y cuasi religión personal , las redes se volvieron su arma preferida para estigmatizar, satanizar, acusar y sobre todo señalar, acuso y difamo a diestra y siniestra, cada escarnio o señalamiento era festejado por simpatizantes y ciudadanos que ya entraban y estaban en el hartazgo del abuso de políticos y funcionarios que tenían a la corrupción como un común denominador, tal vez abusaron, se confiaron o le apostaron a la corta memoria política del mexicano, se olvidaron que todo lo que subieron a las redes pasó a ser historia y referente que está a la mano del mundo.

Las "benditas redes sociales" pasaron a ser persecutoras de quien abusó de ellas políticamente y de su grupo cercano, ya no las festeja ahora se victimiza por lo que en ellas se habla de él, a cada acción hay una reacción le publican su historia hemerográfica virtual tan a la mano en la nube que guarda la memoria histórica de todo lo que se sube a la Internet, así pues, se les olvidó que hay un refrán popular muy ad hoc a este tema y es "el que se lleva se aguanta" , quienes gozaron del ataque y el escarnio permanente, ahora se sienten ofendidos y atacados, se dicen víctimas y hasta apelan a la moral, cuando ellos son parte de la inmoralidad política, ahora ya nadie se escapa, no pueden apelar a la privacidad cuando hacen pública su vida social, personal y política, cuando ni miden el efecto de sus dichos y palabra escrita, cuando han ofendido a más no poder, se habla de que todo va y todo viene como es arriba es abajo y queda claro que se aprovecharon del hartazgo y ahora hijo el hartazgo mismo, decían combatir la corrupción y son corrupción en toda la extensión, al final de cuentas pasaron de ser victimarios a ser simplemente blanco del ... Karma Político.

PD: Andrés Manuel López Obrador creó un monstruo con el abuso de las redes, monstruo que ahora lo persigue, lo engulle y lo está evidenciando y señalando!