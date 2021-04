Kamala Harris, en un mismo idioma

¿De qué pueden hablar Kamala Devi Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México? No me refiero a que

si ella no habla el español o castellano; o si él tampoco habla inglés para una buena comunicación, puesto que hay muchas formas de darnos a entender con los traductores oficiales y, me parece que, Marcelo Ebrard Casaubón, más o menos sirvió como intérprete. A lo que me refiero, es a los problemas que tienen que resolver y que atañen a ambos países, razón por la cual se reunieron el pasado 7 de abril.

Por principio, el presidente Andrés Manuel debe sentir que es un honor entablar una plática de tú a tú con la primera vicepresidenta de Estados Unidos; no porque tenga que inclinarse ante un país poderoso como esa nación, sino porque se trata de una mujer muy valiosa (y así la ven en todo el mundo). Se trata de los logros que ha tenido como mujer, afroasiática, que ya por ello y en esa condición, no ha de haber sido tan fácil lograr ser fiscal del Distrito de San Francisco y la primera en la historia en ocupar el cargo de Fiscal General, que nunca había sido ocupado por una mujer con ese origen; y no hay que pensar mucho sobre los obstáculos que se encontró en su vida y en su carrera ante los criterios sexistas y racistas.

Debe ser un honor conocer a la primera mujer con el cargo más alto en la historia de ese país, y no se trata de si es alguien que surja de la nada, porque en su estado natal, California, en el que estudió la carrera de abogada, fue fiscal de 1990 a 1998 y donde impartió una justicia muy humanista, a favor de la vida cuando era muy común la pena de muerte.

Como senadora abogó por los migrantes indocumentados desde esa perspectiva humanista, además de apoyar la “Ley Dream”, la prohibición de armas y por la legalización de cannabis. Qué le pueden decir a ella sobre la migración si sus ancestros fueron migrantes; su padre, por ejemplo, migrante de Jamaica y su madre de la India; Ella debe de conocer lo difícil que es para los que buscan nuevas formas de vida, debe de entender ese lenguaje cuando López Obrador le plantee que hay que sumar voluntades ante el asunto de migración, puesto que se ha convertido en un grave problema el confinamiento de personas que vienen de países como Guatemala y Honduras y otros del cono sur.

Kamala conoce y se sensibiliza. Seguramente ayudará a resolver el problema de cómo combatir el tráfico migratorio, cuando hay gente que abusa por la condición de estas personas y que violan constantemente sus derechos humanos.

El Ejecutivo Federal dijo que existe disposición del gobierno mexicano de sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo, indicó, de menores.

Ello, cuando todas las informaciones indican de grave confinamiento de migrantes en la frontera norte. Niños y niñas sin sus familias, negativa a recibir solicitudes de visas humanitarias y de exilio político.

“Platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños”, así se observa el mensaje en la cuenta de Twitter del presidente López Obrador.

Cabe recordar, que también la política y abogada estadounidense, es la encargada de liderar la misión de frenar la migración irregular desde Centroamérica y la coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas de violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos hacia el norte.