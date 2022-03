Justicia futbolera

Las escenas del enfrentamiento sangriento entre las “barras” de los equipos de fútbol Querétaro y el Atlas fueron verdaderamente dantescas y le han dado la vuelta al mundo para nuestra vergüenza. Hasta ahora, nadie se explica cuál fue el detonante para que los ánimos se exacerbaran hasta estos límites de bestialismo cobarde , que sólo necesito de una chispa para que ambos bandos se arrojaran a contender con lo que tuvieran a la mano, sin importarles niños o ancianos y gente de paz cuyo único error fue asistir al estadio a ver un espectáculo.

Nada justifica que se golpee a niños, mujeres y personas de la tercera edad . Pero tampoco podemos espantarnos porque esto no es nuevo en el deporte de las patadas en nuestro país. Ejemplos hay muchos en la historia negra del fútbol mexicano en donde se han contabilizado varias funciones. Léase 26 de mayo de 1985 en el estadio olímpico en Ciudad Universitaria, donde se encontraron varias personas apachurradas y asfixiadas en el fatídico túnel 29.

En el estadio la Corregidora con la tecnología que hay hoy en día y los celulares se documentó con testimonios, fotos y videos que fueron subidos a las redes sociales esta terrible gresca. Los de la barra queretana superior en número a la de los atlistas golpeaban entre diez a uno hasta dejarlos inconscientes -o muertos-. Hubo palos, puntas, se habla de armas de fuego, etc. Las escenas desgarradoras de padres cubriendo con su cuerpo a sus hijos y mujeres. Niños y personas de la tercera edad heridos. Al final varios cuerpos ensangrentados tirados por todo el estadio.

Los cuerpos policiacos brillaron por su ausencia y omisión de controlar la turba , salvo alguno que otro que le entró a apoyar a los queretanos en la pelea, según se ve en un video. Hasta ahora la versión oficial es que no hubo muertos, pero si heridos graves. Las redes hablan de varios muertos, aunque esto no puede ser tomado como una verdad- pero tampoco la oficial- Aunque la proclama era la de desafilar al club Querétaro, la Federación dijo ¡NO!, dictando su severa sentencia (sic) que más bien parece una tomada de pelo para todos y peor aún se perdió la gran oportunidad de acabar de una vez con las barras que son las que provocan estos desmanes y aunque no se dice pero es un secreto a voces, son financiados y tolerados por los mismos equipos de fútbol como grupo de choque. A continuación

Las sanciones para Querétaro serán:

• Querétaro perderá el partido vs Atlas con marcador de 3-0

• El equipo jugará 1 año a puerta cerrada todos los juegos de local en cualquier sede donde se encuentre el equipo

• Esta sanción aplica para todas las categorías de formación y la Liga MX Femenil

• Serán acreedores a una multa de 1 millón 500 mil pesos

• La porra de Gallos recibirá un veto de 3 años en sus partidos como local, más 1 año como visitante

• que resulten detenidos por su relación con la riña en el partido, serán vetados de por vida

• Suspensión de cinco años a toda la directiva de Querétaro

• El club vuelve a ser propiedad de Grupo Caliente, que debe venderlo

La sanción para Atlas será: Las porras estarán vetadas de los partidos de visitante durante un periodo de seis meses.

Reculó el presidente de la Liga de e fútbol Mikel Arriola quien se apresuró en decir a las pocas horas de los lamentables hechos que ninguna barra podría asistir a los partidos de visitante. Ahora resulta que solo la barra del Atlas y Querétaro serán sancionadas. ¿Y los lesionados o desaparecidos? -si se empujó que existieron- ¿quién les hará justicia?

Resulta incomprensible que al Querétaro le permitan seguir jugando, aunque sin público ya la vez se ordene que se le venda. ¿Quién será el despilfarrador valiente que compre un equipo que no tendrá recursos por concepto de taquilla y venta de cerveza, refresco, agua y otras golosinas en todo un año? Así, sin más, se ordena que El club Querétaro regrese a la tutela de su legítimo propietario grupo Caliente que, además, tiene otro equipo en Tijuana (multipropiedad) que la FIFA no permite, pero que en México es letra muerta; léase grupo Pachuca y grupo Orlegi que son propietarios de Pachuca y León. Solo es atole con el dedo para quitarse la presión interna como la externa de la FIFA para que no nos sancione e impida que México vaya al mundial.