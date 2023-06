¡Jálalo que es Pargo! | A seguir haciendo historia

El triunfo obtenido por la maestra Delfina Gómez en las recientes elecciones en el Estado de México, frente a la derrota sufrida por el candidato Guadiana en el estado de Coahuila dejaron una enseñanza contundente: La unión hace la fuerza.

Y aunque pudiera parecer un cliché o una frase trillada, nadie puede negar que así fue, y no tanto por los números alcanzados en la votación, sino en el mensaje y la percepción ciudadana que se dio, por un lado, con la fortaleza de los tres partidos integrantes de la alianza Juntos Haremos Historia.

Y por el otro, con la evidente debilidad de cada uno de los candidatos al ir por separado, alimentada por la disputa propiciada por el que finalmente fue el candidato del PT, cuya campaña se centró, casi por completo, en atacar al abanderado de Morena.

Y aunque al final se quiso corregir el rumbo y desde las dirigencias de los tres partidos (Morena, Verde y PT) se hicieron esfuerzos por llegar unidos al día de la elección, lo cierto es que el tiempo se vino encima y la derrota para los tres fue inevitable.

Soy de la idea de que una situación como esta ya no debe volver a ocurrir, por eso en Guerrero desde mucho antes las dirigencias de dichos institutos políticos deben trabajar en una propuesta de unidad, que integre los diferentes perfiles que cada uno de ellos proponga y con base en los números de la última elección se asignen los espacios, siempre pensando en el beneficio colectivo, más que en el particular o de grupo.

Como diputado local que llegué por Morena, y hoy en acuerdo político reforzando a nuestros compañeros del Verde, he tratado de mantener una excelente relación no solamente con los diputados de estos dos partidos, sino también con mi compañera del PT e incluso con los del PRI, PRD y PAN, en donde tengo muy buenos amigos, a pesar de que en algunos casos no coinciden nuestros pensamientos ideológicos.

Creo firmemente en qué es la unidad la que nos permitirá seguir avanzando en la consolidación de la Cuarta Transformación, por ello es que debemos fomentarla, impulsarla y aplicarla en los hechos, sin simulación, sobre todo quienes aspiramos a seguir sirviendo a nuestros paisanos, y en mi caso particular a mi querido Acapulco.

Vamos juntos a seguir haciendo historia. Mientras tanto... ¡Jálalo que es Pargo!