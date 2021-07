El incremento en los casos de contagios y defunciones por el Covid-19 en Guerrero, y particularmente en Acapulco, es algo que debería preocuparnos, pues de acuerdo a las autoridades sanitarias en cualquier momento puede cambiar el color del semáforo epidemiológico, que lleva ya varios meses en verde.

Si bien existe una gran cantidad de población vacunada, eso no significa que no puedan contagiarse de la terrible enfermedad, por eso no está de más insistir en que se sigan tomando las medidas sanitarias que han sido recomendadas para prevenir los contagios y la propagación del virus.

El uso adecuado del cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, la sana distancia y evitar aglomeraciones, así como seguir las indicaciones al visitar supermercados, restaurantes y otro tipo de lugares donde haya concentración de personas, siguen siendo las principales armas con las cuales enfrentar el mal.

Es cierto que nos encontramos en semáforo verde y que hace mucho que se decretó el fin del confinamiento, pero no está de más salir lo menos posible de casa, salvo en casos muy necesarios, pues si nos mantenemos a resguardo es menor el riesgo a ser contagiados.

Debemos entender que así se decrete la terminación de la pandemia, la vida ya no será igual, será muy difícil volver a la normalidad en la que vivíamos antes, entonces esta experiencia nos debe de servir para adoptar una cultura del autocuidado para evitar contagiarnos no solamente del Covid-19, sino de otras enfermedades que igual nos andan rondando y a las que no les hacemos mucho caso.

Si nos cuidamos nosotros, ayudamos a cuidar a todos. Mientras tanto… ¡Jálalo que es pargo!