A lo largo de mi vida siempre me han gustado los retos. La constancia, la perseverancia y el esfuerzo permanentes para lograr mis propósitos parece que ya tomaron carta de naturalización en mí, y seguramente así seguiré por el resto de la vida que Dios decida prestarme.

Y es que estoy plenamente convencido de que siempre hay que luchar por alcanzar nuestros sueños, eso es algo que llevo en la sangre y en el corazón, porque así me lo inculcaron mis padres, el conseguir las cosas con mucho esfuerzo y dedicación, pero sobre todo de manera honesta, ganarlas a pulso, o como se dice coloquialmente con el sudor de la frente.

He aprendido, con mucha humildad, que siempre hay que estar preparado para el presente… pero también para el futuro.

Hoy quiero compartirles con mucha emoción que he recibido la cédula profesional que me acredita para ejercer como Doctor en Administración Pública y Ciencia Política, grado académico que cursé en la gloriosa Universidad Americana Acapulco de donde egresé junto con un notable grupo de compañeros, en su mayoría acapulqueños y otros venidos de otras latitudes.

Esto sin duda representa un doble compromiso ahora que la voluntad popular me ha permitido ser diputado local electo y próximamente en funciones, a partir del primero de septiembre, para servir con mayor profesionalismo, ir a los debates parlamentarios con la mayor preparación y conocimiento de causa, en defensa de los intereses de los guerrerenses, y particularmente de los acapulqueños.

Jamás me ha gustado la simulación, ni mucho menos ostentarme como algo o alguien que no soy, por eso con mucha emoción, y dedicándolo a mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos y demás familiares, me permito presentarles orgulloso este logro académico.

Vamos con todo, vamos sin miedo y vamos por más. Mientras tanto… ¡Jálalo que es pargo!