En este espacio me he permitido hacer referencia al profundo amor y respeto que les tengo a las mujeres, a todas en general, simple y sencillamente porque estoy convencido de que la vida no podría concebirse sin ellas.



Y ante el debate que se ha generado a nivel nacional por el tema de los feminicidios y el movimiento que se está gestando para el próximo 9 de marzo para protestar por el alarmante incremento de muertes de mujeres con violencia, expreso mi solidaridad y respeto irrestricto al derecho que tienen de manifestarse.



Esta situación, por desgracia, se circunscribe en el contexto de espiral de violencia que vive el país y que no es privativo de este gobierno federal o de los que le antecedieron, sino que es producto de la descomposición que por décadas ha venido sufriendo nuestra sociedad, aunado a la indolencia de las autoridades reflejada en la impunidad que propician quienes deben procurar y administrar justicia.



Creo que en la medida en que se trabaje en el rescate de los valores, se enfoquen esfuerzos de manera decidida en la reconstrucción del tejido social, pero también actuando con firmeza y castigando de manera ejemplar a quienes incurran en violencia hacia la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, se darán pasos importantes en el combate a los feminicidios.



Reitero, nadie cuestiona el derecho a la libre manifestación y exposición de las ideas, consagrada incluso en nuestra Carta Magna; esperemos que tengan los resultados esperados. Aunado a ello habría que encaminar esfuerzos hacia las acciones concretas, en los hogares, en los espacios públicos, desde las instituciones, para atacar de raíz el problema. Avanzaríamos, por así decirlo, más rápido



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!