¡Jálalo que es pargo!

Como Acapulqueño siempre defenderé los beneficios colectivos que nos permiten salir adelante, el turismo, sin duda es el motor de nuestra economía. Estoy convencido que si tenemos una mejor economía, una mejor infraestructura, seremos una ciudad más segura y próspera, por ello el incremento de las tarifas de casetas en nuestro país que fue anunciado por parte de CAPUFE, son acordes con el porcentaje de la inflación anual de nuestro país, la cual corresponde a un 3 por ciento, de igual forma es considerada en el índice de precios al consumidor y en la elaboración de presupuestos anuales que muchos de nosotros los empresarios consideramos para la proyección de los mismos.



Quiero hacer referencia a lo siguiente para que quede claro lo que corresponde e interesa a nuestro bello puerto de Acapulco, motivo de mi análisis y consideración, con el trayecto más concurrido por nuestros visitantes:



Viaje de CDMX-ACAPULCO



Caseta

Costo 2019

Costo 2020

% Incremento

Tlalpan

$107.00

$114.00

7.00%

Alpuyeca

$60.00

$73.00

22.00%

Paso Morelos

$145.00

$154.00

6.50%

Palo Blanco

$134.00

$142.00

6.50%

La Venta

$118.00

$125.00

6.50%



$564.00

$608.00

7.9 % Total



Diferencia $44.00 pesos más



Con lo anterior podemos identificar que el porcentaje de incremento no es del 3 por ciento generalizado, en nuestro caso, es decir en nuestro trayecto representa un 7.9 por ciento. En moneda nacional son 44.00 pesos más los que tendrán que pagar por venir a visitarnos, si bien el escenario ideal de manera psicológica es que no se debe pagar más para venir a Acapulco por carretera también debemos ver el lado positivo y objetivo en esta situación. A continuación explico:



Quienes de verdad quieran venir a visitarnos no se van a detener por 44.00 pesos más, y sí podría este modesto incremento generar una mejor captación de turistas, que en realidad quieran venir a consumir y disfrutar de nuestros productos y servicios.



Por otro lado, hemos visto cómo las políticas de ahorro y el combate a la corrupción por parte de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido una realidad; por ello, como sucede en todo negocio, comercio o empresa, brindo el beneficio de esta medida, con la plena convicción y esperanza que el incremento en la recaudación que se obtendrá, será bien empleado e invertido, precisamente en este tramo de nuestra Autopista del Sol, que de una vez por todas, podrá dejar de vivir permanentemente en reparación, confiando en la correcta y honesta aplicación de estos recursos para el origen mismo de nuestra importante carretera.



Mientras tanto, jálalo que es pargo¡