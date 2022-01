¿Invierno para Monreal, Otoño para López Obrador?

Todo parece indicar que el Invierno le llegó a Ricardo Monreal, el frío y duro invierno de la política que cala hasta los huesos y congela a muchos; hasta el momento Monreal pareciera estar abrigado para resistir las primeras nevadas, esperemos lo esté, porque ya hay quienes piensan mandarlo de vacaciones a la Siberia mexicana (al ostracismo pues), habrá que ver de qué bufalada elabora sus abrigos de protección.

Ya que hablamos de estaciones políticas y sus inclemencias, podríamos decir que a algunos ya les está cayendo el Otoño dentro del gabinete presidencial y todo parece indicar que al mismo López Obrador ya le llegó, bien dicen que una golondrina no hace Verano y a Andrés Manuel el clima político no le ha sido favorable, por más que diga lo contrario en sus perorata mañaneras, lo que ya estaría formando de manera adelantada una desbandada entre sus "huestes", él lo sabe, pero su obstinación no lo reconoce.

Ya entrado en eso de las estaciones de la naturaleza Política, habrá quienes se sientan ya entrar en la primavera Política en lo relativo a las aspiraciones presidenciales, otros ya auguran un Verano caliente y hasta una temporada algida de lluvias, huracanes y ciclones, pronosticando damnificados con antelación, los meteorólogos políticos tratarán de ajustar predicciones y prevenciones, unos alertaran, otros dejarán pasar la tormenta a su beneficio.

Lo que sí queda claro es que este año 2022, las estaciones de la naturaleza Política a la mexicana, serán convulsas, impredecibles (muy predecibles por muchos), tormentosas, muy calurosa y frías muy frías, a grado tal de que habrá muchos damnificados por las ondas frías o de calor y en el Verano muchos habrán de tener largas vacaciones.

Por lo pronto es muy notorio el frío invierno en el que está Ricardo Monreal Ávila, se le pueden venir grandes tormentas invernales y no dudemos que ya tengan su boleto para la Siberia política a la mexicana y no precisamente en primera clase, será cuestión de ver si viaja solo o en manada y que tan resistente y abrigado este, y al final de la predicción del las estaciones políticas de este año sólo queda una pregunta... ¿Invierno para Monreal, Otoño para López Obrador?