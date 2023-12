Injusticia contra Acapulco

En estas celebraciones decembrinas los acapulqueños tenemos la esperanza de recibir turismo “por solidaridad”. Solo que me pregunto si existe la capacidad hotelera y restaurantera para dar hospedaje y servicios a los turistas que eventualmente nos visiten. Habiendo sido excluidos del presupuesto de egresos de la federación, no tenemos más remedio que afanarnos a como podamos. Ignoro si solo el movimiento de la economía local sea suficiente para levantarnos de la devastación. Lo preocupante son las miles de personas que perdieron su empleo y que no lo van a recuperar al corto y al mediano plazo. ¿Cómo le van a hacer para el sustento de sus respectivas familias? Esto abre un escenario de violencia (hurtos, robos) que, desde el día del huracán, se presenta cotidianamente. Reitero, son miles de desempleados, personas que se encuentran angustiadas y desesperadas. Por eso, el haber negado recursos para la rehabilitación y reconstrucción de Acapulco -para destinarlos al pago de la deuda de PEMEX y la CFE, el tren maya, la nueva línea aérea, la refinería de Dos Bocas- es una vileza, una ruindad, una iniquidad y una injusticia.