Índices de competitividad y justicia en Guerrero

El Instituto Mexicano de la Competitividad ha publicado el Índice General de Competitividad Estatal (imco.org.mx), donde Guerrero aparece en el último lugar de competitividad (tener la capacidad de atraer, retener, desarrollar e incentivar las inversiones y el talento).

El World Justice Project publicó también el índice de Estado de Derecho en México (index.worldjusticeproject.mx). Guerrero también resulta en último lugar.

Con este tipo de resultados no podemos aspirar a que haya inversiones importantes en nuestro estado. Y, por las actuaciones de ayuntamientos y gobierno estatal, no se observa ningún plan, programa o acciones que se estén haciendo. Probablemente ya se están planificando. Pero, ya llevan un año. Urge hacer coincidir eficiencia con eficacia. El discurso demagógico y/o la consigna ideológica no nos van a sacar del fondo del desarrollo nacional.

Lo invito, estimado lector, a ver las páginas que he consignado en este artículo, donde encontrará el desglose de cada índice y sus respectivos subíndices. La opinión siempre es subjetiva y está sujeta a discusión. Los datos duros, no. Estos están para ser analizados.