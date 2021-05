IEPC, organizador vulnerado

¿Qué oculta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero que hasta donde se sabe no ha presentado su denuncia formal por el hackeo a su página de Internet el pasado jueves?

Tiene mucha razón el diputado de Morena Arturo López Sugía cuando señala la gravedad del hecho para la certeza que el IEPC debe garantizar a los ciudadanos guerrerenses sobre el resultado de la elección del próximo 6 de junio.

No es cualquier cosa que la página del organismo que será responsable del Programa de Resultados Preliminares haya sido hackeada y al respecto el consejero presidente Nazarín Vargas Armenta dé una tibia respuesta informando que ya se bajó el video apócrifo en el que se desinformaba que le habían cancelado la candidatura a presidenta municipal de Acapulco a Abelina López Rodríguez.

Un video además de infodemia, ya que la supuesta causa de la ficticia cancelación fue que “propagaba” el Covid 19.

En su comunicado el IEPC informa que eliminó el video y resguardó la información de su página de Internet, pero no habla de denunciar ante las autoridades correspondientes, mucho menos que esté realizando su propia investigación interna para saber si no hay colaboradores involucrados. ¿O sí?

El hackeo se presta a muchas interpretaciones. Una es la que hacen la candidata y el diputado en el sentido de que se buscaba afectarla. Otra es la que se hace en los pasillos de enfrente de que puede ser parte de una estrategia de victimización por la narrativa que en ese sentido ha estado construyendo Abelina en los últimos días.

Ambas versiones tienen sentido. La primera porque la desinformación sobre su campaña le afecta pero solo si no es capaz de darle la vuelta y para ese fin el desmentido del órgano electoral le fue muy oportuno.

La segunda por el manejo que la candidata y otros personajes de Morena como Beatriz Mojica hicieron de otro hecho reciente, y este es un tiroteo en la colonia La Laja sobre el que argumentaron que los heridos colateralmente son militantes de Morena cuando los lesionados declararon a la Fiscalía de Guerrero que no son simpatizantes, si no trabajadores de su campaña.

Claro que la prisa en salir a apropiarse de las víctimas como militantes, aun cuando ellos dijeron en declaración firmada y con su huella digital haber sido contratados, puede llevar además la intención de eludir la fiscalización de los gastos de la campaña de Abelina López, algo que a Morena le costó ya dos candidaturas a gobernador en este proceso electoral.

Sin embargo el que la candidata de Morena culpe ante cualquier incidencia al gobierno priísta de Guerrero y al candidato del PRI-PRD Ricardo Taja Ramírez, y que éste a su vez remarque la responsabilidad del gobierno morenista de Acapulco en la nula prevención del delito es algo normal en periodo de campañas.

Lo que no debe dejarse pasar por alto es el ataque a la web del organizador de la elección. Los guerrerenses, porque también se juega la gubernatura, diputaciones y alcaldías, deben tener la certeza de que el sistema no puede ser alterado ni vulnerable como la página del IEPC, y éste tiene la obligación de brindar esa certidumbre. ¿Por qué no denuncia? ¿Acaso su vulnerabilidad fue interna?

EL TON Y EL SON

Ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021 el gobernador Héctor Astudillo Flores instaló y declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil.

Según los pronósticos climatológicos se esperan entre 14 y 20 ciclones en el océano Pacifico, varios de los cuales se convertirán en huracanes de diferentes categorías.

Se prevé que las lluvias se normalicen a partir del próximo mes de junio pero 15 días antes el gobierno de Guerrero ya tiene listos refugios temporales e insumos para atender a posibles damnificados.

#Revolcadero

DREAM TEAM.- El PRI tiene listo un dream team para el Congreso de Guerrero. Si en la presente Legislatura Héctor Apreza Patrón en mancuerna con los perredistas Celestino Cesáreo Guzmán y Bernardo Ortega ponían de cabeza a los inexpertos morenistas, en la siguiente estará seguramente Héctor Vicario Castrejón, otro experimentado parlamentario que compite por el distrito 23, así como el propio Apreza que se reelige por la vía plurinominal al igual que la ex diputada local y federal Julieta Fernández Marquez. ¿Y del otro lado quiénes? Nuevamente Alfredo Sánchez Esquivel y Antonio Helguera.

¿DECLINA? La candidatura de Pedro Segura es paradójicamente insegura. Circula la especie de que el candidato del Partido Verde y el Partido del Trabajo declinará por Evelyn Salgado por una supuesta reunión con Alberto Anaya. La rumorología toma consistencia si se ve que Segura fue palero de Félix Salgado en el primer debate, luego de Evelyn Salgado al tampoco acudir igual que ella al segundo debate organizado por la Coparmex, y que antes de arrancar su campaña se reunió con Félix Salgado en Acapulco donde rara vez hace campaña ya que se concentra en la zona norte de donde es originario.

A LA BAJA.- La pauperización del Acapulco Dorado avanza en el gobierno de Adela Román Ocampo con la instalación de una tienda que vende ropa barata y a crédito entre dos hoteles de la Costera. De dorada la zona ya no tendrá ni la chapa.