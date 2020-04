No cabe duda que las situaciones de la vida, nos ponen en nuestro lugar a cada quien; llámese como se llame o trátese de lo que se trate, la pandemia en México a desilusionado hasta los más incrédulos, o a sus fans llamados Peje zombis o Chairos; ya que, a ellos se les ha caído del pedestal su Ídolo de barro, el Presidente López. Quien no ha estado a la altura de México y los mexicanos en esté problema del Coronavirus (Covid 19).

Lo primero que se le reprochó a López fue el hecho de empezar a actuar muy tarde ante la pandemia, porque sostenía que aquí no pasaría nada; lo segundo fue decir que era una enfermedad de ricos y que a los pobres no les daba, lo tercero fue minimizar el problema poniendo el mal ejemplo, repartiendo saludos, abrazos y hasta besos. Además de no cancelar sus giras de trabajo, poniendo en peligro al resto de la población, por organizar actos multitudinarios. Pero la situación no para ahí, sigue de mal en peor; por que el pasado 19 de abril se cumplió la cuarentena, es decir, esa fue la primera fecha que dio López para volver a salir a las calles, pero ya ven que él es como la “Chimoltrufia” así como dice una cosa…dice otra. Y ahora ya es oficial que será hasta el 30 de mayo… si bien nos va.

Pero en los últimos días la situación es prácticamente de risa, reprocha, culpa y condena… a un Comediante, una cantante y un futbolista, por opinar acerca del Covid 19 y de las decadencias hospitalarias, así como, denunciar públicamente la falta de insumos y equipo en los hospitales. Un par de días después anuncia con bombo y platillo los millones de insumos provenientes de la mismísima China, para que, al llegar a los hospitales, doctores, enfermeras y hasta los gobernadores de las entidades denuncian la pésima calidad de estos equipos e insumos y algunos, los regresan a la federación.

Sin importarle más nada, que su propia imagen y aceptación, anuncia la investigación de las cuentas de Peña, y no es que este mal investigarlo, lo malo es el momento en que lo hace, en plena etapa 3 de la pandemia, como si no supiéramos que es solo para desviar la atención y no verse más perjudicado en su imagen, la cual ya está en picada y caída libre.

En fin, no me resta más que concluir, diciendo “Lo caro que le está saliendo a los mexicanos… un Presidente tan barato”. ¿No cree usted, estimado lector?