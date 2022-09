Honraron a las mujeres en el Grito de Independencia

Un grito feminista: ¡Viva la Independencia nacional! ¡Vivan los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad! ¡Viva la lucha de las mujeres que transforman al mundo! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva “La Güera”Rodríguez! ¡Viva Manuela Medina “La Capitana”! ¡Viva Mariana Rodríguez del Toro! ¡Viva Antonia Nava “La Generala”!.., Todas estas mujeres fueron mencionadas en el “Grito de Independencia” por Clara Brugada Molina alcaldesa de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Honrar a las mujeres es una deuda de dos siglos, que pueden muchas personas no estar de acuerdo, pero la señora Brugada,lo hizo a manera de reivindicar a las mujeres “que transforman el mundo”, y sobre todo las que participaron en esta lucha. De sobra sabemos que anteriormente no se mencionaba a las mujeres en la ceremonia de inicio de independencia, salvo algunas veces que se nombraba a Josefa Ortiz, y muy recientemente a Leona Vicario. Pero vayamos por parte, los libros de texto mencionan que cuando descubren la conspiración por parte del gobierno de la Nueva España, es doña Josefa la que primero es encerrada bajo llave; y es ella quien busca la manera de hacer llegar a los insurgentes que la conspiración había sido descubierta, lo que desencadena el famoso Grito de Dolores. Pero su aportación a la causa no fue solo eso, sino que por ser de grandes convicciones continuó en su lucha y por la misma razón fue encarcelada.

Hoy se hace justicia a ellas, al mencionarlas, como fue con Leona Vicario, quien además de periodista y de acuerdo a su biógrafo Genaro García, ella aportó a la causa su fortuna, su trabajo y su inteligencia para hacer llegar mensajes y de recoger información;fue perseguida aprehendida y confinada en el Colegio Belém de las Mochas de donde se escapó escondida, disfrazada de mujer negra, a bordo de una carreta que llevaba barriles supuestamente de pulque, pero en realidad era de tinta para imprimir.

Las otras mujeres que fueron reconocidas en el grito del 15 de septiembre, no se quedan atrás, como nuestras heroínas guerrerenses Antonia Nava de Catalán y manuela Medina. La primera, dicen los historiadores, ofreció a sus hijos y su trabajo al movimiento independentista, al dirigirse al general Morelos “No vengo a llorar, no vengo a lamentar la muerte de estos hombres, vengo a traerle cuatro hijos”. Y Manuela Medina, a quien llamaban “La Capitana” por su valentía,quien viajó desde su tierra natal Taxco para integrarse a las filas de José María Morelos. O Gertrudis Bocanegra, de Michoacán, quien fue encarcelada y fusilada en Pátzcuaro, por servir a la causa. De la Güera Rodríguez se dicen muchas cosas por ser una mujer muy hermosa, pero lo mismo que Leona Vicario,ayudó al movimiento de manera económica con llevar y traer mensajes y pasar desapercibida en los correos clandestinos. Por todas ellas, ¡Que vivan las mujeres que nos dieron patria y libertad!