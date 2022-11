Hacia 2024, ¿cómo vamos con la reelección legislativa en Guerrero?

Se cumplen casi diez años desde el cambio constitucional que permite la reelección legislativa consecutiva en México y en Guerrero. La intencionalidad de la reforma era profesionalizar el trabajo parlamentario, incentivar la rendición de cuentas de las personas representantes con el electorado, y otorgar mayor legitimidad a quienes se encargan de la función legislativa. Conviene hacer un corte de caja para saber qué ha pasado. A reserva de profundizar en las investigaciones sobre los efectos de la reelección en la disciplina y la cohesión partidarias, así como en la asistencia a las sesiones y la producción legislativa; resulta pertinente detenerse en lo acontecido en el Congreso guerrerense desde un aspecto básico: ¿a qué partidos ha beneficiado la reelección inmediata? ¿Cómo afecta la reelección consecutiva a la paridad de género? ¿cuál es el estado del transfuguismo legislativo?

Antes de analizar el período de permisividad de la reelección inmediata,revisemos lo que aconteció durante la era de la no reelección consecutiva. Desde que se reformó la normativa constitucional para prohibir la reelección inmediata -en 1933- hasta 2015, término de la última legislatura en la que estuvo vigente el impedimento, es decir, en el lapso de 82 años, solo 43 congresistas locales ocuparon un asiento en dos o más legislaturas guerrerenses. Esto representa una tasa de reelección del 5 %, si se toma en cuenta el total de legisladores en funciones durante ese periodo. Debido a la cláusula antirreeleccionista, la inmensa mayoría de las personas representantes populares no gozaron de una carrera parlamentaria al desempeñarse por única vez en las legislaturas locales.

En la era del sistema de partido hegemónico y bien entrado el periodo de la competitividad electoral, el partido más beneficiado fue el PRI ya que 33 congresistas (77 %) -de los 43- pudieron reelegirse. De los diez restantes, 6 pertenecieron al PRD, dos al PVEM, uno al PST-PRS, y en un caso más la persona legisladora obtuvo el asiento, por primera vez, por el PRI, y después bajo las siglas del PRD. Sinembargo, no debe olvidarse que, por diferentes motivos; entre ellos, la separación del cargo para contender por otro de elección popular federal, integrarse en la administración pública, o su ingreso a la Cámara como emergente; un porcentaje significativo de este grupo no completó su periodo de tres años.

En ese contexto, el Congreso guerrerense constituía una “oficialía de partes” de las iniciativas provenientes del Ejecutivo local. Su debilidad institucional se debía a la configuración del sistema político en el que el“gran elector” y hacedor de espacios legislativos era el gobernador en turno. Muy pocas iniciativas surgían de grupos parlamentarios o de representaciones de partido aún en la etapa de la alternancia y de la transición democrática. Lo que prevalecía era la gestoría social de los representantes -deberconstitucional por cierto hasta hace poco- con un debate parlamentario sin información de calidad, por momentos incluso soez, así como la ausencia de una real vigilancia de las cuentas públicas. El Congreso guerrerense, durante los inicios de la transición, se caracterizaba por el enorme peso del centralismo decisional y por la existencia de un creciente bipartidismo parlamentario, con partidos cohesionados y una estrecha identificación entre el gobierno y la mayoría congresional, así como un sistema de comisiones funcionalmente débil. ¿Han cambiado esos rasgos en esta etapa de creciente autocratización?

A partir de la aprobación de la reelección consecutiva y durante las últimas tres legislaturas locales, la tasa de reelección ha subido a 8 % del total de integrantes en funciones del Congreso, esto es, 15 congresistas. No obstante, han sido once los personajes favorecidos con la reelección consecutiva que han formado parte de la LXII y la LXIII legislaturas. De ellos,cuatro son diputados de Morena, tres del PRI, dos del PVEM, uno del PRD y una del PT. La paridad de género no ha ido de la mano con la reelección inmediata.El 63.64 % de las diputaciones re electas han sido para varones y el 36.36 %para mujeres.

En el primer proceso de reelección consecutiva, en 2018, se postularon 4 legisladores (casi el 9 % del total de integrantes del Congreso local) pertenecientes a los partidos PRI y PRD, en los distritos locales 2, 5, 7 y 11; ninguno logró incorporarse a la legislatura siguiente. Para el segundo proceso, en 2021, se postularon 12 candidaturas (26 % del total de las 46 diputaciones); solo un diputado en funciones no se reeligió. De esas once candidaturas, cuatro se postularon nuevamente por el principio de mayoría y ganaron en los mismos distritos:13, San Marcos (PVEM); 19, Eduardo Neri (PRI); 22, Iguala (Morena); y 24,Tixtla (PRD); tres cambiaron de ser candidaturas de mayoría relativa a representación proporcional (dos de Morena y una del PRI); tres fueron ratificadas por la misma vía de la representación proporcional (una del PRI,una del PVEM y otra del PT); y una (de Morena) pasó de la RP a contender en un distrito uninominal.

Si se ve la reelección como un proceso de continuidad desde 1933, en plena formación del futuro sistema de partido hegemónico, hasta ahora, se observa que,en Guerrero, durante casi nueve décadas de reelecciones discontinuas y continuas, únicamente 69 legisladores han obtenido la reelección; una minoría entre los casi mil congresistas que han ocupado una curul en el recinto parlamentario guerrerense durante ese tiempo. De ellos, destacan cuatro políticos (tres del PRI y uno del PRD) que han ocupado una curul en cuatro ocasiones en el Congreso local. Tres de esos cuatro llevan la delantera para cumplir con los doce años de ejercicio legislativo tal como lo establece el tope constitucional y hacer una eficaz carrera parlamentaria ininterrumpida. Y lo pueden lograr porque pertenecen a liderazgos de grupos dominantes al interior de sus organizaciones partidistas.

En cuanto al cambio de siglas en la búsqueda de los asientos parlamentarios,los eventos han sido escasos. De acuerdo con los datos históricos, se han registrado únicamente en seis legisladores y han predominado los traspasos del PRI o PRD al nuevo partido dominante. Esto quiere decir que durante su primer periodo en el cargo pertenecieron a un partido distinto del que obtuvieron su postulación para una segunda oportunidad; en todos los casos esto ocurrió una vez concluidas dos o más legislaturas.

Lo anterior demuestra una férrea disciplina partidaria; un control exacerbado de las dirigencias formales e informales en la designación de las personas postuladas y una nula cultura de la carrera parlamentaria. Se debe dar tiempo para que se forme una verdadera intención de parte de la clase política para integrar cuadros que deseen una genuina carrera de profesionalización en el parlamento guerrerense. La experticia legislativa no se consigue en las marchas, bloqueos o protestas; en un paso efímero por los pasillos congresuales;o con el cambio de puestos de diversa naturaleza como si los políticos fueran unos seres superdotados que pueden desempeñar cualquier cargo sin someterse a la curva de aprendizaje.

La profesionalización legislativa será una realidad cuando se haya comprendido que la institucionalización del poder legislativo representa un objetivo relevante para mejorar el desempeño de la función. Es una responsabilidad que debe calar en la oposición parlamentaria pero también en la mayoría legislativa. Mientras tanto, de cara al 2014 existe una amenaza que se vislumbra en el horizonte: de aprobarse, en sus términos, la reforma electoral del presidente, el solo viraje a listas votadas por el electorado (sin posibilidad de hacer un cambio en el orden de prelación por parte de los votantes) y la consiguiente supresión del principio de mayoría relativa; es decir, todas las diputaciones electas por el mecanismo de la representación proporcional en una sola circunscripción estatal; significará una profundización del control de las dirigencias partidarias y el ocaso de una bien intencionada conexión electoral de los representantes populares con sus representados.

*Académico en la Universidad Autónoma de Guerrero. Politólogo por la UNAM.