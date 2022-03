“No, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”, letra de Ely Rafael Primera Rosell, mejor conocido como Alí Primera, y en aquellos tiempos de los setentas los Guaraguau la hicieron famosa con otra canción titulada “Casas de Cartón”.

El mundo como espectador, ve en las noticias cómo acaban con un pueblo entero; cómo las bombas destrozan edificios, escuelas, hospitales y matan a centenares de gente. Es la diversión que nos brindan las noticias. Se hace apología de la devastación y se fomenta, a través de películas y series, donde el malo es el otro.

Uno de los generadores involucrados y que ha intervenido militarmente en la mayoría de las guerras es Estados Unidos, que ahora se muestra preocupado por la invasión de Rusia a Ucrania. No obstante, solo basta recordar que este país ha estado presente en la Guerra de Vietnam, en la Guerra del Golfo, en Sudán, Afganistán, Irak, Irán, Somalia, Cuba, México, Chile, Panamá. De acuerdo con Artículo publicado en “Truth Out”, “Estados Unidos tiene unos 6,000 soldados repartidos a lo largo y ancho de prácticamente todos los países africanos, con intensas concentraciones en el centro del continente, donde grupos como Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram y Al-Shabaab llevan a cabo más actividad.

Recordemos que Estados Unidos es un pueblo bélico, que su justificación para invadir supuestamente las hace por su gente o por “la lucha contra el terrorismo”; pero se ha encargado también de querer verse como el salvador del mundo, el que combate a los malos, como los personajes de Superman, el Hombre araña o Batman, así lo hace ver en las películas. Ha intervenido en otros países combatiendo el comunismo o el socialismo o en el caso de la Guerra del Golfo buscando armas químicas en posesión de Osama Bin Laden, que nunca aparecieron, pero que fue su pretexto para la exterminación del grupo Al Qaeda en Afganistán.

Y su interés se centra en productos como el petróleo y otros químicos y minerales. Así también como gran productor y comerciante de armamentos, es aliado de otras naciones del planeta para traficar con esas armas.

Es el primero que con la frase de “In God we trust” se ha lanzado a eliminar a otros pueblos. Y la gente del mundo hace oraciones porque se acabe esta terrible situación. Por eso, hoy recuerdo aquella canción que decía “No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz; y rezan de buena fe y rezan de corazón y pero también reza el piloto cuando monta en el avión, para ir a bombardear a los niños de Vietnam”.

Se hacen cadenas de oración por la paz, y no pasa nada, no se detienen, siguen masacrando, arrasando, devastando. La bota del odio y de la superioridad sigue avanzando. No hay nada ya que la detenga. Y el mal ya está hecho… y se sigue haciendo.